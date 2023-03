Ter Stegen hat jetzt Neuers Nummer "1" auf dem Rücken

Der DFB hat die Rückennummern für die beiden ersten Länderspiele des Jahres vergeben. Torwart Marc-André ter Stegen übernimmt die "1" des verletzten Manuel Neuer.

Seit Anfang Dezember ist Manuel Neuer schwer verletzt. Deswegen dürfte sich Marc-André ter Stegen ausgerechnet haben, dass er für den Auftakt des Länderspieljahres die Nummer eins sein wird. Tatsächlich ordnete Bundetrainer Hansi Flick im kicker-Interview die Reihenfolge Mitte März genau so ein. Erst ter Stegen, dann Kevin Trapp und Bernd Leno.

Der neue Status des Barcelona-Keepers wird bei der DFB-Auswahl nun auch auf dem Trikot dokumentiert, denn der 30-jährige Ex-Gladbacher trägt die Nummer 1 auf dem Rücken.

Ter Stegens "22" bekommt nun Leno

Der 32-jährige Trapp von Eintracht Frankfurt hat für die beiden ersten Länderspiele nach dem WM-Debakel die "12" bekommen und Rückkehrer Leno (30) vom FC Fulham bekam die "22" zugewisen. Mit dieser Nummer war ter Stegen sonst der langjährige Vertreter von Platzhirsch Neuer.

Nach seiner Genesung will der 36-jährige Bayern-Keeper wieder angreifen, sowohl beim Rekordmeister aus Münchnen als auch in der Nationalmannschaft. Doch klar ist, dass der Kampf um den Platz im deutschen Tor dann wesentlich enger sein wird, als in den vergangenen Jahren. "Auf der Torhüter-Position müssen wir uns generell am wenigsten Sorgen machen. Aktuell ist Marc-André ter Stegen vorne, aber wir haben mit ihm (Neuer, d. Red.), Kevin Trapp und auch Bernd Leno und Oliver Baumann vier Torhüter auf Top-Niveau", so Flick.

Alle DFB-Rückennummern auf einen Blick:

Tor: Marc-André ter Stegen - 1, Kevin Trapp - 12, Bernd Leno - 22

Abwehr: Matthias Ginter - 4, Christian Günter - 20, Thilo Kehrer - 5, David Raum - 3, Nico Schlotterbeck - 15, Malick Thiaw - 2, Josha Vagnoman- 14, Marius Wolf - 17

Mittelfeld/Sturm: Mergim Berisha - 13, Emre Can - 23, Niclas Füllkrug - 9, Serge Gnabry - 10, Leon Goretzka - 8, Mario Götze - 19, Kai Havertz - 7, Joshua Kimmich - 6, Felix Nmecha - 16, Kevin Schade - 21, Timo Werner - 11, Florian Wirtz - 18