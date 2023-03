DFB-Planspiele im Tor: Schlägt jetzt die große Stunde von ter Stegen?

Nach dem langfristigen Ausfall von Stammkeeper Manuel Neuer stellt sich vor den ersten Länderspielen im neuen Jahr auch die Torwartfrage.

Die Kaderfrage wurde am Freitagnachmittag mit insgesamt fünf Debütanten beantwortet, die Kapitänsfrage mit Vertreter Joshua Kimmich auch. Drängte sich also nur noch die nach dem Ersatz für Manuel Neuer im Tor auf. Stand jetzt plant Bundestrainer Hansi Flick mit Marc-André ter Stegen. Die Stammkraft vom FC Barcelona dürfte mit nunmehr 30 Jahren endgültig in den Fokus der deutschen A-Nationalmannschaft rücken.

Der endgültigen Entscheidung pro ter Stegen steht aber noch ein Gespräch mit den nominierten Torhütern sowie Torwarttrainer Andreas Kronenberg bevor. "Wir werden es besprechen, wie wir die Spiele aufteilen", stellte Flick klar: "Geplant ist, dass Marc-André ter Stegen beide Spiele macht. Wir haben eine enorm hohe Qualität auf der Torhüterposition."

Neben ter Stegen berief Flick auch Kevin Trapp - das Duo war in der Vergangenheit schon hinter Kapitän Neuer gesetzt. Für den noch bis Saisonende verletzten Keeper des FC Bayern rückte Bernd Leno in den Kader. Der 31-Jährige war 2018 von Leverkusen zum FC Arsenal gewechselt, ehe es ihn mangels Perspektive im vergangenen Sommer zum FC Fulham zog. Dort ist er Stammkraft und machte 25 von 28 möglichen Ligaspielen, dabei hielt Leno seinen Kasten siebenmal sauber.

Ter Stegen: "Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer eins zu sein"

Im großen kicker-Interview Ende Februar hatte ter Stegen keinen Hehl aus seinen Zielen fürs Kalenderjahr 2023 gemacht. "Ich glaube, dass meine Leistungen in den vergangenen Jahren gestimmt haben und ich auch in der Nationalmannschaft gereift und bereit für den nächsten Schritt bin", sagte ter Stegen und fügte hinzu: "Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer eins zu sein: Bei Barça, aber auch in der Nationalmannschaft. Und ich werde alles dafür tun, dass ich in der Position, die ich jetzt einnehme, meine maximale Leistung zeigen und dem Team helfen kann."

Seit seinem Debüt in der Nationalelf im Jahr 2012 (3:5 gegen die Schweiz) kommt ter Stegen lediglich auf 21,2 Prozent der möglichen Spielzeit, die Hälfte seiner 30 Länderspiele waren zudem Testspiele. Mit dieser mageren Bilanz soll nun Schluss sein.