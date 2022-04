Ten Hag wird neuer Trainer von Manchester United

Manchester United hat den Nachfolger für Interimscoach Ralf Rangnick gefunden. Der 63-Jährige wird weiter als Berater tätig sein, den Trainerposten übernimmt im Sommer aber Erik ten Hag.

Schon als Rangnick im Winter als Coach der Red Devils übernommen hatte, war klar, dass der ehemalige Bundesliga-Trainer in Manchester bis zum Ende der aktuellen Spielzeit nur in die Rolle des Interimstrainers schlüpft. Ab Sommer 2022 strebte der 63-Jährige eine zweijährige Funktion als Berater des Klubs an.

Jetzt ist auch seine Nachfolge an der Seitenlinie endgültig geklärt: Erik ten Hag, derzeit noch bei Ajax unter Vertrag, wird aus Amsterdam losgeeist. Via Ausstiegsklausel für zwei Millionen Euro. Sein Vertrag läuft ab Sommer bis Juni 2025 - mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Eine von ten Hags wichtigsten Forderungen soll United in den Gesprächen zugesichert haben: das letzte Wort in Transferfragen (gemeinsam mit Sportdirektor John Murtough).

"Es ist eine große Ehre Trainer von Manchester United zu werden und freue mich sehr auf die Herausforderung, die vor uns liegt", wird ten Hag in der Vollzugsmeldung am Donnerstag zitiert. "Ich weiß um die Geschichte des Klubs und die Leidenschaft seiner Fans. Und ich bin fest entschlossen, ein Team zu entwickeln, dass den Erfolg bringen kann, den sie verdienen."

Auch Murtough zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des Wunschkandidaten: "Während der letzten vier Jahre bei Ajax hat Erik bewiesen, dass er einer der spannendsten und erfolgreichsten Trainer in Europa ist. Er steht für attraktiven Angriffsfußball und bringt Talente nachweislich nach vorne."

Wiedersehen mit einem alten Bekannten?

Der 52-Jährige trainierte unter anderem von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern, ehe es ihn in die Niederlande zog. Nach weiteren zwei Jahren beim FC Utrecht heuerte er bei Ajax Amsterdam an. Dort wurden auch die Topklubs auf ihn aufmerksam, als er Ajax 2019 ins Halbfinale der Champions League führte und dort erst nach einem Last-Minute-Treffer den Spurs unterlag. Einer der Spieler, der maßgeblich am Erfolg der jungen Ajax-Elf beteiligt war, ist Mittelfeldspieler Donny van de Beek.

Der damalige Spielgestalter wechselte anschließend zu Manchester United, fand dort aber nie in die Spur und schloss sich im Januar diesen Jahres per Leihe dem FC Everton an. Zum Anfang der kommenden Saison kehrt der Mittelfeldspieler aber wieder nach Manchester zurück und wird dort auf seinen ehemaligen Trainer treffen. Dass dieser ein Gespür für bereits von ihm trainierte Akteure hat, bewies er auch in der aktuellen Spielzeit: Stürmer Sebastien Haller - einst unter ten Hag in Utrecht aktiv - profitierte vom Wechsel nach Amsterdam und kam in der Champions League auf satte elf Tore.

Für mögliche Champions-League-Nächte im Old Trafford müssten die Red Devils aber zum Schluss der Saison noch mal eine Siegesserie hinlegen. Der Abstand auf den vierten Platz beträgt derzeit drei Punkte, zuletzt verlor ManUnited mit 0:4 gegen den FC Liverpool. Dabei zeigte sich, wie viel Arbeit wirklich vor ten Hag liegt. Rangnick sprach danach davon, dass der Erzrivale United "sechs Jahre voraus" sei.