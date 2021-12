Teilnehmer, Preisgeld, Favoriten: Alles zur Darts-WM 2022

Ab Mittwoch fliegen im Alexandra Palace in London wieder die Pfeile, die Darts-WM startet. Teilnehmer, Preisgeld, Favoriten, Modus - alles Wissenswerte zum Turnier.

Kommen wir zunächst mal zu den Eckdaten: Die Darts WM, die zwar dieses Jahr beginnt, aber wie bisher auch bereits den Namen des kommenden Jahres, als Darts-WM 2022 trägt, startet am 15. Dezember und endet am 3. Januar mit dem Finale. Wie gewohnt wird im Alexandra Palace in London gespielt. 96 Spieler aus 31 Ländern haben sich für das Highlight zum Jahresende qualifiziert.

Welche Deutschen sind dabei?

Unter den 96 Spielern befinden sich auch vier deutsche Spieler: Neben Deutschlands Nummer eins Gabriel "Gaga" Clemens sind auch noch Youngster Fabian Schmutzler (16 Jahre), Florian Hempel und Martin Schindler mit von der Partie. Clemens sorgte im vergangenen Jahr für ein echtes Highlights, schlug den ehemaligen Weltmeister Peter Wright und zog als erster Deutscher in ein WM-Achtelfinale ein. Dort war nach einem dramatischen Match gegen den Polen Krzysztof Ratajski Schluss.

Wieviel Geld wird ausgeschüttet?

Insgesamt werden bei der Weltmeisterschaft 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet, das entspricht etwas mehr als 2,9 Millionen Euro. Dem Sieger winken satte 500.000 Pfund (in etwas 594.000 Euro).

Wie sieht der Modus aus?

96 Spieler sind insgesamt dabei, die 32 besten Spieler der PDC Order of Merit steigen dabei erst in der zweiten Runde ein. Außerdem dabei sind die 32 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit sowie 32 weitere Akteure, die sich über Qualifikationsturniere ein Ticket für die WM gesichert haben. Bei der WM wird im Set-Modus gespielt, die Anzahl der zu gewinnenden Sätze steigt bis zum Finale. Für einen Satz braucht man drei Legs. Jedes Leg muss mit einem erfolgreichen Wurf in ein Doppelfeld oder mit dem Bullseye beendet werden.

Wie sieht der Spielplan aus?

Am Mittwoch, dem 15. Dezember, geht es mit der Abendsession ab 20 Uhr los. Nach drei Spielen aus der ersten Runde gibt es am Abend das erste Highlight, denn Weltmeister Gerwyn Price wird seine Zweitrundenpartie spielen. Als erster Deutscher spielt Schmutzler am Donnerstag (Session ab 20 Uhr, zweites Match) gegen Ryan Meikle. Die deutsche Nummer eins Clemens ist erst am 23. Dezember gefordert. Weil "Gaga" die 25 der Welt ist, gibt es in Runde eins ein Freilos.

Wer sind die Favoriten?

Der Titelverteidiger ist auch dieses Jahr ein ganz heißer Anwärter auf den Sieg. Die Buchmacher haben Price, auch die Nummer eins der Welt, leicht vorne. Hinter ihm folgt der dreimalige Weltmeister Michael "Mighty Mike" van Gerwen, der allerdings kein überragendes Jahr gespielt hat und "nur" als Nummer drei der Welt anreist. Außerdem hoch im Kurs stehen bei den Wettanbietern Peter Wright (2 der Welt, Weltmeister von 2020) und Jonny Clayton (8 der Welt).

Spielen auch Frauen mit?

Ja, auch zwei Frauen spielen mit. Alle fleißigen Darts-WM-Schauer dürften sich bestimmt an Fallon Sherrock erinnern, die als erste Frau bei der WM ein Spiel gegen einen Mann gewann. Die "Queen of Ally Pally" ist auch dieses Jahr wieder dabei und reist mit guter Form an. Auch Lisa Ashton hat es wieder, wie bereits im vergangenen Jahr, ins Teilnehmerfeld geschafft.

Was gibt es sonst noch zu wissen?

Insgesamt zehnmal gelang es bei der Weltmeisterschaft einen Neundarter zu werfen - also das perfekte Leg. Raymond van Barneveld und Adrian Lewis schafften das sogar zweimal. Apropos van Barneveld: Der Niederländer hatte eigentlich seine aktive Darts-Karriere beendet. Er kann es aber doch noch nicht lassen und hat sich nun über die PDC Pro Tour Order of Merrit qualifiziert.