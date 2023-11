Horvat dabei: Deutsches Starterfeld bei Darts-WM wächst

Die Darts-Welt fiebert immer mehr der nahenden Weltmeisterschaft im Ally Pally entgegen. Aus deutscher Sicht gibt es bereits jetzt erfreuliche Nachrichten.

Dragutin Horvat ist als vierter deutscher Starter für die Darts-Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Der 47 Jahre alte Hesse gewann am Freitagabend in Bitburg das Finale der Super League mit 8:3 gegen Pascal Rupprecht und ist damit beim wichtigsten Turnier der Welt dabei. Für Horvat kein unbekanntes Gefühl: Bereits 2017 schaffte es "Herkules" in den Alexandra Palace nach London.

Vierter Teilnehmer aus deutscher Sicht

Die WM 2024 beginnt am 15. Dezember und dauert bis zum 3. Januar. Der bekannteste Profi der Super League, Max Hopp, war bereits am Vortag im Achtelfinale ausgeschieden. Vor Horvat hatten sich bereits WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Martin Schindler sowie Ricardo Pietreczko qualifiziert, der sich vor der WM sogar noch beim Grand Slam of Darts zeigen darf.