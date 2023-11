"Unfassbar Bock": Pietreczko heiß auf Grand-Slam-Debüt

Für die WM ist Ricardo Pietreczko bereits qualifiziert, und auch beim prestigeträchtigen Grand Slam of Darts ist er mit dabei. Kann "Pikachu" erneut überraschen?

Eine knackige, aber machbare Gruppe und riesige Vorfreude: Shootingstar Ricardo Pietreczko fiebert seinem Debüt beim Grand Slam of Darts am Samstag entgegen und will seine gute Form erneut unter Beweis stellen. "Nun geht's mit den richtig wichtigen Turnieren des Jahres los", schrieb der 29-Jährige, der sich als einziger Deutscher qualifiziert hat, bei Instagram: "Ich hab unfassbar Bock und freue mich schon sehr auf das Gruppenformat in Wolverhampton."

Der Nürnberger Pietreczko, auf der Darts-Tour mit dem Spitznamen "Pikachu" unterwegs, hatte vor knapp einem Monat beim European-Tour-Event in Hildesheim triumphiert und als zweiter Deutscher nach Max Hopp 2018 überhaupt ein Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen. Dadurch sicherte er sich auch seine Teilnahme am Grand Slam, WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (Saarwellingen) schaffte die Qualifikation nicht.

Pikachu trifft in der Gruppe auf eine Teenagerin

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton ist das einzige Ranglistenturnier, das mit einer Gruppenphase beginnt. Dabei bekommt es Pietreczko zunächst am Samstag (ab 14.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem Australier Damon Heta zu tun. Weitere Gruppengegner sind der zweimalige WM-Halbfinalist und World-Matchplay-Sieger Nathan Aspinall sowie die erst 19-jährige Beau Greaves (beide England), die derzeit wohl beste Darts-Spielerin der Welt.

Aus jeder der acht Gruppen qualifizieren sich zwei Spieler für das Achtelfinale. Das Endspiel um die Eric Bristow Trophy steigt am 19. November, Titelverteidiger ist Weltmeister Michael Smith (England). Für die WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) ist Pietreczko, der erst Anfang Januar 2022 mit der Tour-Karte zum Profi aufstieg, bereits qualifiziert.