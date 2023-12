Tasmania Berlin trennt sich von Coach Bektic

Tasmania Berlin ist auf der Suche nach einem neuen Trainer: Der Oberligist trennte sich am Dienstag einvernehmlich von Damir Bektic (26). Vorerst übernimmt der "Co".

Nach "mehreren Gesprächen mit Mannschaft und Trainer" habe man die Entscheidung für eine einvernehmliche Trennung von Damir Bektic getroffen, vermeldet der Berliner Oberligist Tasmania Berlin am Dienstag auf seiner Homepage. Auch dessen Assistent Tobias Göth ist nicht mehr länger im Verein. Der Grund: Die Zwischenbilanz sei "nicht zufriedenstellend".

Bektic, der im Sommer 2020 zunächst als Spieler an die Oderstraße nach Neukölln kam, beendete im Jahr 2022 seine aktive Karriere nach wiederholter schwerer Verletzung, anschließend rückte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler als Assistent ins Trainerteam von Thomas Franke auf. Nachdem zwischen Franke und dem Verein keine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit gefunden werden konnte, übernahm der heute 26-Jährige, der in seiner Jugend bei Hertha BSC ausgebildet wurde, zur Spielzeit 22/23 ganz das Ruder.

Die Konstanz fehlte

In der aktuellen Saison gelang es ihm aber nicht, "Konstanz auf dem erhofften Niveau in die Leistungen des Teams zu bringen", wie der Verein in seiner Meldung einordnet: 20 Punkte aus 14 Partien in der Oberliga NOFV Nord bedeuten aktuell Rang sieben für die Neuköllner, die Spitze ist zum Winter 18 Zähler entfernt.

Bis auf Weiteres wird nun der zweite Assistent, Onur Yesilli, übernehmen. Wie auf den vakanten Positionen weiter verfahren wird, will der Oberligist in den kommenden Wochen entscheiden.