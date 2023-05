Tashchy verlängert in Aue: "Ein echter Typ"

Borys Tashchy hat seinen auslaufenden Vertrag bei Erzgebirge Aue verlängert. Der Stürmer geht ein weiteres Jahr auf Torejagd für die Sachsen.

Wie der Drittligist am Mittwoch erklärte, habe Borys Tashchy seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. "Es freut uns sehr, dass Boris sich für uns entschieden hat und wir damit weiter auf ihn zählen können. Seine Erfahrung und sein Können sind für die weitere Entwicklung unserer Mannschaft von großer Bedeutung", wird Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Mitteilung zitiert.

Taschy absolvierte in der vergangenen Saison 32 Einsätze in der 3. Liga. Dabei gelangen dem 29-Jährigen sechs Tore und drei Vorlagen (kicker-Note 3,63). Insgesamt verfügt der in Odessa geborene ehemalige Junioren-Nationalspieler der Ukraine über die Erfahrung von 84 Zweitliga-Spielen (für Stuttgart, Duisburg und St. Pauli) und 74 Drittliga-Einsätzen (Stuttgart II und Aue).

"Boris ist ein echter Typ. Er verfügt über einen großen Erfahrungsschatz und kann auf dem Platz entscheidende Akzente setzen. Prima, dass wir ihn weiter bei uns haben", freut sich Cheftrainer Pavel Dotchev.