Mahomes revanchiert sich gegen Brady - Rodgers feiert Meilenstein bei Packers-Sieg

Im Duell zweier Star-Quarterbacks hat sich Patrick Mahomes bei Tom Brady für die Niederlage im Super Bowl LV revanchiert. Die Green Bay Packers brauchten die Overtime bis zum Schluss.

Die Kansas City Chiefs gewannen in Week 4 bei den Tampa Bay Buccaneers mit 41:31. Mahomes (27, 249 Yards Raumgewinn durch 23 erfolgreiche Pässe) und der 18 Jahre ältere Brady (385 Yards/39 von 52) kamen auf je drei Touchdown-Pässe, Mahomes leistete sich eine Interception.

"Wir wollten gewinnen. Auch, um unsere Saison in Schwung zu bringen", sagte Mahomes nach einem Schlagabtausch, bei dem seine Chiefs niemals in Rückstand gerieten: "Hierher in dieses Stadion zu kommen und ein Spiel zu gewinnen, war etwas Besonderes." Vor knapp zwei Jahren waren die Chiefs im Raymond James Stadium im Super Bowl gegen Tampa mit 9:31 unter die Räder gekommen.

Während die Chiefs bei drei Siegen und einer Niederlage stehen, ist die Bilanz der Bucs ausgeglichen. Das Stadion in Tampa war von Hurrikan "Ian" weitestgehend verschont geblieben, das Team um Brady hatte sich aber unter der Woche in Miami auf das Spiel vorbereitet.

Einziges NFL-Team mit der perfekten Ausbeute von vier Siegen sind indes die Philadelphia Eagles nach dem 29:21 über die Jacksonville Jaguars.

Rodgers erreicht Meilenstein

Schauplatz Lambeau Field: Defensive Tackle Davon Godchaux (92) attackiert Packers-QB Aaron Rodgers (re.). IMAGO/USA TODAY Network

Ein weiterer Superstar hatte doppelten Grund zur Freude: Aaron Rodgers führte die Green Bay Packers zum 27:24 (nach Verlängerung) über die New England Patriots - und verbuchte dabei als erst fünfter Spieler in der Ligageschichte den 500. Touchdown-Pass der Karriere (inklusive Postseason). Rodgers folgt im Ranking hinter Brady (716), Drew Brees (608), Peyton Manning (579) und Brett Favre (552).

Die Packers lagen im Duell mit den Patriots meist in Rückstand, so auch nach einem 5-Yard-Run von Damien Harris zum 24:17 für New England elf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Rodgers (21 von 35 für 251 Yards, 2 TDs, 1 Int.) erzwang dann aber mit einem 13-Yard-Pass auf Romeo Doubs wenig später die Verlängerung, in der Mason Crosby in letzter Sekunde aus 31 Yards zum Sieg traf.

Green Bay steht nun bei 3:1-Siegen, New England, das nach Brian Hoyers Kopfverletzung auf Debütant und QB Nr. 3 Bailey Zappe (ein TD, 99 Yards) in der Schaltzentrale setzen musste, bei 1:3. Starting-QB Mac Jones fehlte New England wegen einer Knöchelverletzung.

Dank Jacobs: Raiders feiern ersten Sieg

Zuvor war den desaströs gestarteten Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson nach drei Niederlagen der erste Sieg der Saison gelungen. Gegen die Denver Broncos gab es ein 32:23. Running Back Josh Jacobs (144 Yards am Boden) hatte mit zwei Läufen in die Endzone entscheidenden Anteil am Premierenerfolg der Raiders. Russell Wilson hielt mit zwei TD-Pässen und einem Lauf in die Endzone bei insgesamt 266 Yards Raumgewinn für die Broncos dagegen, konnte die zweite Niederlage im vierten Spiel aber nicht verhindern.