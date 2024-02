Tallig fehlt Regensburg mit einer Knieverletzung mehrere Monate

Erst im Januar unterschrieb Erik Tallig einen Vertrag bei Jahn Regensburg, nachdem er sich zuvor von einem Kreuzbandriss erholt hatte. Nun muss der 24-Jährige mit einer Knieverletzung erneut lange passen.

Erst Anfang Januar unterschrieb Erik Tallig einen Vertrag bei Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg. In den ersten vier Partien konnte der Rechtsaußen, der bis zum Sommer bei 1860 München unter Vertrag gestanden hatte und anschließend vereinslos war, noch keinen Einsatz verbuchen - und dabei wird es noch eine ganze Weile bleiben.

Wie die Regensburger am Mittwochnachmittag verkündeten, hat sich Tallig im Training eine Verletzung am Knie zugezogen. "Der Jahn-Angreifer fällt aufgrund einer schweren Kreuzband- und Innenbandverletzung im rechten Knie mehrere Monate aus", heißt es in der Pressemitteilung.

Kreuzbandriss im März 2023

Der 24-Jährige hatte sich gerade erst von einem Kreuzbandriss erholt, den er sich im März 2023, damals noch in Diensten der Münchner Löwen, zugezogen hatte. Nun, nur elf Monate später, muss der gebürtige Chemnitzer die nächste Hiobsbotschaft verkraften.

Tallig, der bereits im Dezember beim Jahn vorspielte und sich so für einen Vertrag empfohlen hatte, war mit der Erfahrung von 122 Drittliga-Partien nach Regensburg gekommen, die dabei helfen sollte, die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport beim Jahn, beschrieb ihn seinerzeit als "wendigen und technisch versierten Spieler für unsere Offensive hinzu, der eine gewisse Entscheidungsqualität am Ball mit sich bringt." Einbringen kann er diese Fähigkeiten zunächst aber nicht.

Schon in der Hinrunde zog sich bei den Regensburgern Stürmer Eric Hottmann eine Verletzung am Kreuzband zu und ist seitdem zum Zuschauen gezwungen. Auch U-21-Nationaltorwart Felix Gebhardt steht mit seiner Meniskusverletzung voraussichtlich noch ein paar Wochen nicht zur Verfügung. Beim 1:0 in Duisburg musste außerdem Christian Viet angeschlagen passen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) trifft der Spitzenreiter auf Rot-Weiss Essen (LIVE! bei kicker).