Taffertshofer bleibt zwei weitere Jahre beim SVWW

Der SV Wehen Wiesbaden und Emanuel Taffertshofer haben sich auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufendes Vertrags geeinigt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2025.

Will mit dem SVWW in die 2. Bundesliga: Emanuel Taffertshofer. IMAGO/pmk

Drittligist SV Wehen Wiesbaden kann auch in den kommenden beiden Spielzeiten auf die Dienste von Emanuel Taffertshofer setzen, der im Sommer 2021 vom SV Sandhausen zu den Rot-Schwarzen gewechselt war.

Seitdem absolvierte der gebürtige Bayer 47 Drittliga- sowie ein Pokalspiel für den SVWW. Drei Tore und zwei Assists stehen zu Buche. Die Zahlen kann der Mittelfeldspieler bis 2025 weiter in die Höhe schrauben.

"Wir haben in unserer Mannschaft eine gute Mischung bei unseren Mittelfeldspielern, und da ist Emanuel ein wichtiger Faktor", sagte Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, am Mittwoch zur Vertragsverlängerung. "Emanuel ist ein spielintelligenter und zweikampfstarker Fußballer, der für seine Gegenspieler nur schwer zu bespielen ist. Außerdem bringt er viel Erfahrung mit und verleiht unserer Mannschaft ein hohes Maß an Stabilität."

Taffertshofer selbst ist "sehr froh, dass der gemeinsame Weg weitergeht. Wir haben eine tolle Mannschaft, in der ich mich sehr wohl fühle. Jetzt gilt es, weiterhin hart zu arbeiten, damit wir unsere Ziele erreichen."

Das Ziel liegt auf der Hand: Mit 44 Punkten nach 23 Spieltagen mischt der SVWW kräftig mit im weiter relativ offenen Aufstiegsrennen der 3. Liga.