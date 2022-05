T1 enorm unter Druck - RNG bestimmt Halbfinal-Gegner

Aus sechs mach vier: Die Halbfinalisten des MSI 2022 in Südkorea sind nach der Rumble-Stage offiziell ausgespielt. Ausgerechnet das Heimteam T1 steht jetzt unter besonderem Druck.

Besorgte Miene bei ‘Faker‘? Zum Halbfinale in der Heimat Südkorea muss eine Leistungssteigerung für T1 her. Colin Young-Wolff/Riot Games

Am Ende jubeln Royal Never Give Up (RNG), Evil Geniuses (EG), G2 Esports und T1. Diese verbleibenden vier Organisationen konnten sich in der Rumble-Stage durchsetzen - Saigon Buffalo Esports (SGB) und das LoL-Team von Paris Saint-Germain (PSG Talon) müssen dagegen die Segel streichen.

Die Rumble-Stage fungiert beim Mid-Season Invitational (MSI) als Zwischenrunde nach der Gruppenphase und vor dem Halbfinale. Dabei treten die besten sechs Organisationen des Turniers in jeweils zwei Matches gegeneinander an. RNG konnte von insgesamt zehn Spielen starke acht gewinnen und schloss dadurch die Rumble-Stage als Sieger ab.

T1 beim Heimturnier besonders im Fokus

Durch den Erfolg in der Zwischenrunde durfte RNG ihren Gegner für das Halbfinale selbst bestimmen. Die chinesische Organisation entschied sich für ein Duell gegen das US-Team EG. Zuvor konnten beide Partien in der Rumble-Stage gegen EG gewonnen werden. RNG ist also auf einem guten Weg ins Finale.

Die Tabelle nach der Rumble Stage des MSI 2022 in Südkorea. LoL Esports via Twitter

Als südkoreanisches Aushängeschild beim Heimturnier, wollte dorthin eigentlich T1 als klarer Favorit vorstoßen. Doch das Team um LoL-Superstar ‘Faker‘ musste gleich zum Rumble-Auftakt eine Niederlage gegen G2 einstecken. Es folgten weitere Rückschläge gegen RNG und EG.

Wenngleich die Stimmung beim diesjährigen MSI wirklich fantastisch ist, bringt die hohe Erwartungshaltung der Fans beim ersten MSI in Südkorea auch einen enormen Druck für die sehr jungen eSportler mit sich. Für T1 kommt es im Halbfinale darauf an, die Ruhe zu bewahren und den Finaleinzug vor "eigenem" Publikum perfekt zu machen.

Los geht es am Freitag, den 27. Mai, mit dem Match RNG gegen EG. Am Samstag, den 28. Mai treten dann T1 gegen G2 an. Das Finale steigt am Sonntag, den 29. Mai. Gespielt wird um insgesamt 250.000 US-Dollar, von denen 75.000 US-Dollar an das Siegerteam gehen werden.

