Der SV Wehen Wiesbaden muss aufgrund eines Sehnenrisses monatelang auf Florian Carstens verzichten.

Wie der SVWW am Mittwoch mitteilte, hat Florian Carstens im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken (2:2) am 5. September einen Sehnenriss erlitten. Der 23-jährige Innenverteidiger wurde bereits in dieser Woche operiert.

Beim 3:1 gegen Freiburg II am vergangenen Samstag war Carstens schon nicht mehr dabei - und das war erst der Anfang einer langen Pause. Laut SVWW wird Carstens mehrere Monate fehlen.