SVS macht die 10 voll: Ehlich kommt aus Unterhaching

Der SV Sandhausen ist auf dem Transfermarkt weiterhin sehr umtriebig unterwegs: Christoph Ehlich ist der zehnte Neuzugang am Hardtwald.

Linksverteidiger Ehlich (24) kommt von Regionalliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching und läuft ab sofort für den künftigen Ligarivalen SV Sandhausen auf. "Christoph spielte mit Unterhaching eine sehr starke Saison, die er mit dem Aufstieg gekrönt hat. Er ist äußerst flexibel einsetzbar und kann den linken Flügel offensiv wie defensiv bespielen", äußerte sich Sandhausens neuer Sportdirektor Matthias Imhof über den nächsten Neuzugang.

In der vergangenen Saison machte Ehlich für Unterhaching 36 Spiele und belohnte sich nach zwei Aufstiegsspielen über die volle Distanz mit dem Aufstieg in die 3. Liga. Drei Treffer und neun Assists steuerte der anfangs bei 1860 München ausgebildete Spieler bei.

"Sehr engagiert auf der linken Seite"

Sandhausens neuer Cheftrainer Danny Galm beschrieb Ehlich als "sehr engagierten Spieler auf der linken Seite", der zuletzt in der Regionalliga für Furore gesorgt habe, und freut sich "auf einen weiteren guten Charakter im Team".

"Die Gespräche mit dem Trainer haben mir eine Perspektive in Sandhausen aufgezeigt, die am Ende den Ausschlag gegeben und mich voll überzeugt hat", sagte Ehlich an seinem ersten Tag in Sandhausen.

Er ist nach Joe-Joe Richardson, Rouwen Hennings, Alexander Mühling, Luca Zander, Max Geschwill, Tim Maciejewski, Sebastian Stolze, Tim Knipping und Alexander Fuchs der zehnte Neuzugang für die Saison 2023/24.