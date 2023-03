Super Cup: SC Paderborn eSports vs. VfB Stuttgart Pro Clubs

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal übertragen wir das Finale des Pro Clubs Super Cup.

Auch im Pro Clubs gibt es einen Super Cup. Und der steigt heute Abend. Die eSport-Mannschaften des SC Paderborn und des VfB Stuttgart treten am heutigen Donnerstag ab 20:15 Uhr gegeneinander an. kicker eSport überträgt ab 19:30 Uhr mit einer Expertenrunde. Unsere Pro Club Hosts Patrick Baur und Marcel 'Fitzo' Fitzek holen zunächst die Akteure der beiden Mannschaften an den Tisch:

Florian Gottwald, Teamkapitän VfB Stuttgart, und Niklas Geyer, Top-Torjäger vom SC Paderborn, sprechen über den aktuellen Stand und die Erwartungen für die neue Saison der ProLeague Championship, die am 2. April beginnt. Ebenfalls mit am Tisch sitzen Loris Cernuta, Vereinsmanager SV Fortuna Bottrop eSports und Patrick Warning, Vereinsmanager VfL Bochum 1848 eSports.

Wenn die beiden Spieler zu ihren Teams zurückgekehrt sind, bereiten die vier Experten das Match vor und kommentieren dann live. Um 20:15 Uhr ist Anstoß.

Hat das Spiel seinen Sieger, geht es in die Analyse und vielleicht gibt es sogar noch ein Interview mit einem der Gewinner. Das solltet ihr also nicht verpassen, Pro Clubs ist deutlich näher am echten Fußball, da 11vs11 gespielt wird: Ab 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Eure Fragen sind jederzeit willkommen - deswegen gilt: Äußert im Chat eure Gedanken, oder werdet Fragen los.