Sukuta-Pasu löst Vertrag in Meppen auf

Angreifer Richard Sukuta-Pasu hat aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines Vertrages beim SV Meppen gebeten.

Richard Sukuta-Pasu hat seinen Kontrakt in Meppen aufgelöst. IMAGO/Werner Scholz

Der 31-jährige Mittelstürmer Richard Sukuta-Pasu kam im Oktober 2021 aus der ersten Liga Thailands vom FC Tero Police zum SV Meppen. In 19 Drittligaspielen für den SVM erzielte er fünf Tore.

Sukuta-Pasu, der von der U 17 bis zur U 21 alle deutschen Nachwuchsnationalmannschaften durchlief, blickt unter anderem auf 37 Bundesligaspiele (ein Tor) sowie 111 Zweitligapartien (18 Tore) zurück.

U-19-Europameister 2008

2007 wurde er mit Bayer Leverkusen deutscher A-Jugendmeister, im Jahr darauf mit der Werkself DFB-Junioren-Vereinspokalsieger. Seinen größten Erfolg feierte er 2008 als U-19-Europameister.

Nun also verlässt der 31-Jährige auf eigenen Wunsch den SV Meppen. "Es ist schade, dass sich Richy so entschieden hat. Wir hätten sehr gern weiter mit ihm geplant. Seine sympathische und offene Art kam beim Team und den Fans gut an. Wir wünschen Richy sportlich wie privat nur das Beste", wird SVM-Geschäftsführer Ronny Maul auf der Vereinswebsite zitiert.