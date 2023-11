Bundesliga-Trio mischt mit: Perfekter Start für Klinsmann und Südkorea

Jürgen Klinsmanns Siegesserie hält an: Südkorea ist mit einem 5:0 gegen Singapur in die WM-Qualifikation gestartet - auch Kapitän Heung-Min Son traf.

Jubel in Seoul: Heung-Min Son (re.) und seine Teamkollegen sind erfolgreich in die WM-Quali gestartet. AFP via Getty Images

Im Januar peilt Jürgen Klinsmann mit der südkoreanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup den ersten Titel seiner Amtszeit an. Vorher aber gilt es, in zwei Qualifikationsspielen schon mal erste Punkte für einen Platz bei der WM 2026 einzusammeln. Am Donnerstag glückte der Auftakt.

In Seoul gewannen die Südkoreaner gegen Außenseiter Singapur mit 5:0. Bayern-Innenverteidiger Min-Jae Kim stand ebenso in der Startformation wie der Mainzer Jae-Sung Lee, während Woo-Yeong Jeong vom VfB Stuttgart in der 65. Minute für Letzteren eingewechselt wurde.

Auch PSG-Profi Lee trifft

Die Tore erzielten aber andere: Für die Pausenführung sorgte Angreifer Gue-Sung Cho vom FC Midtjylland, bevor der Ex-Leipziger Hee-Chan Hwang (Wolverhampton Wanderers) vier Minuten nach dem Seitenwechsel schon eine Vorentscheidung herbeiführte. Zum 3:0 traf Kapitän Heung-Min Son von den Tottenham Hotspurs (63.), zum 4:0 kurz danach der drei Minuten zuvor eingewechselte Ui-Jo Hwang (Celtic) per Foulelfmeter (68.). Der 22-jährige Kang-In Lee, bei Paris St. Germain derzeit in beachtlicher Form, stellte schließlich den Endstand her (85.).

Am kommenden Dienstag (13 Uhr, MEZ) geht es für Südkorea in der Gruppe C, zu der außerdem Thailand gehört, gegen China weiter. Die beiden Gruppenersten jeder Vierergruppe ziehen in die dritte Qualifikationsrunde weiter, in der drei Sechsergruppen gebildet werden. Die insgesamt sechs Gruppenersten und -zweiten haben ihr WM-Ticket dann sicher, für die Gruppendritten und -vierten gibt es in einer weiteren Quali-Runde noch eine zusätzliche Chance.

Für Südkorea steht aber dazwischen erst einmal der Asien-Cup im Fokus, für den Klinsmann bereits den Titelgewinn als Ziel ausgegeben hat. Nach holprigem Start in seine Amtszeit stimmt die Form inzwischen zumindest: Das 5:0 gegen Singapur war der vierte Sieg hintereinander - und jeweils blieben Kim & Co. ohne Gegentor.