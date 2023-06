Auch im dritten Anlauf sieglos: Klinsmann wartet mit Südkorea weiter

Jürgen Klinsmann muss weiter auf seinen ersten Sieg mit Südkorea warten, der Ex-Bundestrainer zog mit seinem Team gegen Peru knapp den Kürzeren.

52.000 Zuschauer fanden sich zum Freundschaftsspiel der Südkoreaner gegen Peru am Freitag im Stadion in der südöstlichen Küstenstadt Busan ein, mit dem erhofften ersten Sieg im dritten Anlauf unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann wurde es aber nichts. Nicht einmal ein Tor durften die Südkoreaner bejubeln, am Ende stand ein 0:1.

Ende März startete Klinsmann seine Mission als Trainer von Südkorea mit einem 1:2 gegen Uruguay, vor vier Tagen musste sich die Klinsmann-Elf ohne den verletzten Star und Kapitän Heung-Min Son von Tottenham Hotspur, der nach einer Leisten-OP noch nicht fit ist, mit einem 2:2 gegen Kolumbien zufriedengeben. Und nun das 0:1 gegen Peru.

Der Siegtreffer für die Südamerikaner fiel schon in der elften Minute. Ex-Bundesliga-Profi Paulo Guerrero, bereits 39, leitete den Ball im Strafraum zu Bryan Reyna, der völlig freistehend aus halblinker Strafraumposition die Kugel im rechten oberen Toreck versenkte.

Am Dienstag hat Südkorea in Daejeon gegen die Auswahl aus El Salvador die nächste Chance, den ersten Sieg unter Klinsmann einzufahren.