Island schießt sich den Frust von der Seele

Island hat beim 38:25 (19:13) über Südkorea den zweiten Sieg bei der WM geholt und geht mit 2:2-Punkten in die Hauptrunde.

Island wollte sich nach der Niederlage gegen Ungarn wieder rehabilitieren und gegen Südkorea den Frust von der Seele spielen. Neben einem konsequentem Umschaltspiel, das vor allem über Odinn Tor Rikhardsson abgeschlossen wurde, hatte man auch keine Mühe im Positionsangriff die koreanische Abwehr zu knacken.

Gleichzeitig stand die Defensive und der diesmal beginnende Viktor Hallgrimsson war auch früh in den Köpfen der Asiaten - diese vergaben bis zum 3:9 (13.) schon zwei Siebenmeter.

Südkorea schaffte es in der Folgezeit mit viel Laufbereitschaft und Durchbrüchen vom Rückraum an den Kreis die körperliche Unterlegenheit wettzumachen. In der Schlussphase gelang es den Asiaten zwischenzeitlich bis auf vier Tore (12:16) zu verkürzen, am Ende wurden aber mit einem 13:19 die Seiten gewechselt.

Für den letzten Treffer von Rikhardsson mussten die deutschen Schiedsrichterinnen Maike Merz und Tanja Kuttler noch einmal den Videobeweis bemühen, um zu sehen ob der Ball noch vor der Sirene im Tor der Asiaten war.

Island schaltet einen Gang hoch

In Durchgang zwei schaltete Island wieder einen Gang nach oben, Südkoreas Trainer Rolando Freitas musste bereits beim 16:25 (39.) mit einer Auszeit gegensteuern. Bei den Nordmännern hatte sich kurz zuvor Kreisläufer Ellidi Snaer Vidarsson eine Blessur am Oberschenkel zugezogen, die getaped wurde. Der Melsunger Arnar Freyr Arnarsson war als Ersatz zur Stelle und sorgte mit dem 17:27 (42.) für die erste zweistellige Führung seiner Mannschaft.

Island dominierte das Spiel auch weiterhin und baute die Führung trotz zweier Zeitstrafen gegen Olafur Gudmundsson bis auf sechzehn Tore (21:37) aus. Am Ende versuchten die Nordmänner auch noch ihrer Heimkulisse von Kristianstad ein paar sehenswerte Spielzüge zu zeigen, Südkorea konnte so zum 25:38-Endstand verkürzen.

Südkorea - Island 25:38 (13:19)

Südkorea: D. Kim, C. Lee - Kang Jeongu 4, Y. Kim 4, Jang 3/1, Jo 3/1, S. Park 3, T. Ha 2, J. Kim 2/1, H. Lee 2, Ku 1, S. Lee 1, M. Ha, Jin, G. Kim, Y. Park

Island: Gustavsson, Hallgrimsson - Rikhardsson 11, Elisson 8/3, V. Kristjansson 6, Smarason 4, Arnarsson 2, G. T. Kristjansson 2, Pálmarsson 2, Vidarsson 2, Asgeirsson 1, Gislason, Gudjonsson, O. Gudmundsson, O. I. Magnusson, Styrmisson

Schiedsrichterinnen: Maike Merz (Meckenbeuren)/Tanja Kuttler (Meckenbeuren)

Zuschauer: 3608

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: - / -