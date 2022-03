Suat Tokat verlängert bei Schwarz-Weiß Essen: "Gemeinsam können wir hier noch viel bewegen"

Suat Tokat wird auch kommende Saison den Takt an der Seitenlinie des ETB Schwarz-Weiß Essen vorgeben. Verein und Trainer verlängerten den auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit.

Mehr zur Oberliga Niederrhein Oberliga Niederrhein News

Oberliga Niederrhein Spieltag

Oberliga Niederrhein Tabelle

Oberliga Niederrhein Tabellenrechner

Beim ETB Schwarz-Weiß Essen befindet man sich derzeit auf Wolke sieben. Vergangenes Wochenende gelang am Uhlenkrug durch ein 4:2 gegen Jahn Hiesfeld der Einzug in die Aufstiegsrunde, am Mittwoch einigten sich Verein und Trainer Suat Tokat nun auf die Verlängerung ihrer gemeinsamen Arbeit um eine weitere Spielzeit. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Suat eine Einigung finden konnten", so der sportliche Leiter der Schwarz-Weißen, Luca Durcee, über die Verlängerung des Trainers. Gemeinsam habe man alle gesteckten Ziele mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde und des Viertelfinales im Pokal erfolgreich umsetzen können, so Ducree weiter. "Wir sind froh, dass er den eingeschlagenen Weg weiter mitgeht, hier mit uns etwas aufbauen möchte und auch in der kommenden Saison weiterhin Trainer am Uhlenkrug bleibt."

Gemeinsam können wir hier noch viel bewegen und ich freue mich auf meine Zukunft beim ETB. Trainer Suat Tokat

Tokat selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: "Nachdem wir unser Saisonziel erreicht haben, habe ich nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen beschlossen, meinen Vertrag hier beim ETB zu verlängern. Man sieht, dass das Projekt, was wir uns vor der Saison vorgenommen haben, Stück für Stück aufgeht." Der 34-jährige A-Lizenz-Inhaber, der vor der Saison von der SG Ungerrath an den Uhlenkrug kam, ist sich sicher, "dass wir mit dem Fundament, das wir jetzt geschaffen haben, nachhaltig noch erfolgreicher sein werden. Gemeinsam können wir hier noch viel bewegen und ich freue mich auf meine Zukunft beim ETB."