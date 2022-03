Stuttgarter Kickers machen Boden gut - Freiburg und Dorfmerkingen drehen ihre Partien

In der Oberliga Baden-Württemberg verkürzten die Stuttgarter Kickers ihren Rückstand auf den SGV Freiberg. Im Keller feierten der Freiburger FC und die Sportfreunde Dorfmerkingen wichtige Erfolge.

Die beiden Titelaspiranten hatten am Samstag so ihre Probleme. Während die Stuttgarter Kickers beim SV Linx einen 0:1-Rückstand noch zu einem Sieg drehten, musste sich der SGV Freiberg beim FV Ravensburg mit einem letztlich glücklichen Punkt begnügen. In der Tabelle rücken beide dadurch wieder enger zusammen.

Ravensburg zeigte gegen den Favoriten eine sehr gute Leistung. Schachtschneider spitzelte den Ball bereits in der 6. Minute nach perfektem Zuspiel erst an Burkhardt vorbei und dann ins Tor. Dem Treffer voraus ging ein unnötiger Ballverlust der Freiberger in der gegnerischen Hälfte. Der FVR, der in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte, blieb bissig und das bessere Team. Über links kombinierten sich die Gastgeber bis zur Grundlinie durch. Lauenroth düpierte seinen Gegenspieler und erwischte Keeper Burkhardt bei seinem Schuss ins kurze Eck auf dem falschen Fuß. Die Gäste aus Freiberg meldete sich kurz vor der Pause zurück. Und Sökler durfte ungedeckt zum Pausenstand einköpfen (40.). Der zweite Abschnitt verlief dann zäher. Das Spiel wurde von vielen Zweikämpfen geprägt, Spielunterbrechungen waren keine Seltenheit. In der 52. Minute stellte Ravensburg den alten Abstand wieder her. Die Freiberger Innenverteidigung hatte bei einer Bogenlampe Abstimmungsprobleme. Und so stürmte Chrobok alleine auf das Tor zu und lupfte das Leder über Burkhardt ins Tor. Der SVG versuchte zu antworten. Das gelang sechs Minuten später. Diesmal durfte Celiktas nach einer Ecke unbehelligt am ersten Pfosten einköpfen (58.). Die Heimelf stemmte sich gegen den drohenden Ausgleich und setzte auch selbst immer wieder Nadelstiche. Das gelang soweit auch - bis zur Nachspielzeit, als Berisha einen Lattenschuss zum 3:3 abstaubte (90.+3).

Mühe hatte auch der Verfolger, der den Rückstand auf Freiberg auf einen Zähler verkürzte. Die Stuttgarter Kickers lagen beim SV Linx nach einer äußerst schwachen und ideenlosen ersten Hälfte zunächst ebenfalls zurück. Assenmacher erzielte mit kräftiger Unterstützung von Stuttgarts Keeper Otto, dem eine Freistoß-Flanke durch die Hände und ins Tor flutschte, die Führung für Linx (18.). Ansonsten waren Torchancen auf beiden Seiten rar gesät. Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt erst einmal nichts. Den Kickers fehlte der Zug zum Tor und die Gastgeber fokussierten sich auf das Verteidigen. Nach einer Stunde wurden die Blauen etwas druckvoller. Aus dem Spiel heraus wurden sie aber nur selten gefährlich. Binnen 120 Sekunden drehte Stuttgart dann aber die Partie. In der 68. Minute rauschte zunächst Tunjic nach einem Eckball mit dem Kopf an, zwei Minuten später tat es ihm Zagaria gleich. In den verbleibenden 20 Minuten hatte der Favorit die Partie unter Kontrolle und spielte den knappen Vorsprung nach Hause.

Freiburg und Dorfmerkingen siegen

Der Tabellenkeller rückt derweil noch enger zusammen. Zwischen Platz elf und 17 liegen nur fünf Zähler. Die Sportfreunde Dorfmerkingen waren zu Gast beim ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Bruchsal. Der Gastgeber erwischte zunächst den besseren Start. Redekop nutzte eine Unachtsamkeit früh eiskalt aus (6.), Durst hämmerte wenig später den Ball nach einer Ecke von der Strafraumkante in die Maschen - 2:0. Der Anfangszauber war jedoch bald verflogen. Denn Dorfmerkingen kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Erst staubte Mutlu ab (25.), in der Schlussminute der ersten Hälfte landete dann ein verunglückter Freistoß bei ihm, den er aus der Drehung in den Winkel beförderte. Im zweiten Abschnitt gingen die Sportfreunde nach einem vermeidbaren Fehler durch Gallego Vazquez, der plötzlich alleine vor Keeper Nell stand, in Front (51.). Die Entscheidung fiel knapp 20 Minuten später. Diesmal durfte Nietzer fast unbedrängt einschieben (73.). Davor vergab Walica für Bruchsal noch die Riesenausgleichschance vom Punkt (60.). Gessel sah zudem noch die Ampelkarte (62.). Nach dem 4:2 ließen die Sportfreunde, die nun dicht an den Nichtabstiegsplätzen dran sind, nichts mehr anbrennen.

Ebenfalls drei wichtige, letztlich aber glückliche Zähler verbuchte der Freiburger FC. Der hatte den Tabellendritten 1. Göppinger SV zu Gast und lag durch ein Eigentor von Himmelsbach aus der 44. Minute lange zurück. In der Nachspielzeit bog der FFC dann aber durch einen Doppelschlag doch noch auf die Siegerstraße ein, weil die Gäste es nach der Führung verpassten, weitere Tore nachzulegen. Eggert netzte zunächst zum Ausgleich (90.+1) und U-19-Akteur Ebel war der umjubelte Siegtreffer zwei Minuten später vorbehalten. Freiburg hat dadurch den Anschluss ans rettende Ufer wieder hergestellt.

Weniger erfolgreich verliefen dagegen die Auftritte des FC Astoria Walldorf II, der nach zwei frühen Gegentreffer mit 0:3 beim FC 08 Villingen unterlag, und der Sport-Union Neckersulm, die gegen den FC Nöttingen vor heimischer Kulisse knapp den Kürzeren zog - 0:1. In der Höhe überraschend gewann hingegen der TSV Ilshofen sein Heimspiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Ein Doppelschlag durch Schiffmann (40.) und Kurz (43.) ebnete den Gastgeber kurz vor der Halbzeit den Weg, ein weiterer durch Esau (79.) und Aygün (82.) im zweiten Durchgang machte den 4:0-Heimsieg perfekt. In der Tabelle liegt Ilshofen aber weiterhin auf dem vorletzten Platz. Vier Treffer erzielte auch der 1. CfR Pforzheim, der Schlusslicht FV Lörrach-Brombach 4:1 schlug.