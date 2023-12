Stuttgarter Kickers gehen mit Vorsprung in den Winter - Steinbach holt Drei-Tore-Rückstand auf

Jahresabschluss in der Regionalliga Südwest: An der Spitze gehen die Stuttgarter Kickers nach einem Sieg gegen Hessen Kassel mit einem Vier-Zähler-Vorsprung in die Pause. Der TSV Steinbach Haiger holte gegen den FSV Mainz 05 II einen Drei-Tore-Rückstand auf, konnte aber erneut nicht gewinnen.

Kickers schlagen auch Kassel

Tabellenführer Stuttgarter Kickers geht mit vier Punkten Vorsprung in die Winterpause. Gegen Hessen Kassel gab es einen 2:1-Arbeitserfolg. Die Gäste standen zunächst defensiv sicher, doch dann köpfte Braig eine Flanke von Tekerci zur 1:0-Führung in die Maschen (17.). Bis zur Pause blieb die Partie chancenarm. Der zweite Durchgang begann mit einem Kopfball von Berisha an den Pfosten, doch die Partie blieb insgesamt zerfahren. Zwanzig Minuten vor dem Ende erhöhte der Tabellenführer schließlich: Wieder war es Vorbereiter Tekerci, der über rechts kam und in der Mitte Mauersberger fand - 2:0 (70.). Zwar kamen die Gäste durch eine Bogenlampe von Brill noch zum 1:2-Anschlusstreffer (72.), doch die Stuttgarter brachten den zwölften Saisonsieg über die Zeit.

Fulminates Remis in Steinbach

Insgesamt acht Tore fielen in einem spannenden Duell zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem FSV Mainz 05 II. Die Partie begann mit drei Treffern in den ersten neun Minuten: Seven staubte gleich zu Beginn zum 1:0 für die Mainzer ab (1.); doch es kam noch schlimmer für die teilweise indisponierten Hausherren: Derstroff bekam zu viel Platz und erzielte prompt das 2:0 für den Bundesliga-Nachwuchs (4.). Die Steinbacher reagierten zwar wütend - Maier drang in den Strafraum ein und verkürzte auf 1:2 (9.) -, doch es blieb dabei: Es war eine Halbzeit zum Vergessen für die Hausherren, denn nur neun Minuten später bekam Mainz einen Foulelfmeter zugesprochen, den Schmidt wuchtig zum 3:1 verwandelte (18.). Und nach einem weiteren Fehler war Derstroff erneut nicht zu stoppen - 1:4 (28.). Doch wer geglaubt hatte, dieser Rückstand würde den gebeutelten Steinbachern das Genick brechen, sah sich getäuscht: Singer traf rasch per direkter Ecke zum 2:4 (31.) - weitere Tore fielen im ersten Durchgang nicht mehr. Nach Wiederanpfiff kämpfte sich Steinbach weiter heran, auch wenn der Ball trotz guter Chancen zunächst nicht den Weg ins Tor fand. Erst in der Schlussphase konnte Hajdaraj eine Flanke von Firat zum 3:4-Anschlusstreffer verwerten (77.). Fünf Minuten später fiel der Ausgleich: Kircher staubte nach einem Freistoß zum umjubelten 4:4 ab (83.). Dabei blieb es, obwohl die Hausherren sogar noch die Chance zum Siegtreffer hatten.