Joker Haraguchi nutzt seine erste Chance: VfB besiegt den FCN

Der VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg nutzten die Länderspielpause zu einem Testspiel. Der Bundesligist gewann verdient mit 2:0.

Duman verpasst den Frühstart - Leweling scheitert an Klaus

Der VfB startete mit viel Ballbesitz und schnürte den Club in der Anfangsviertelstunde mit guten Stafetten über weite Strecken in dessen Hälfte ein. Dennoch wäre der FCN nach Stuttgarter Ballverlust durch Duman fast in Führung gegangen (5.).

Es dauerte bis zur 20. Minute, bis es für höchst dominante Schwaben die erste zwingende Möglichkeit zu notieren gab: Der durchgebrochene Leweling scheiterte an Nürnbergs Keeper Klaus.

Guter Kombinationsfußball trug die Hoeneß-Elf immer wieder bis zum gegnerischen Strafraum, dort aber fehlte es gegen eine massierte Club-Defensive an Idee und Durchsetzungsvermögen, manchmal auch an Handlungsschnelligkeit. Nürnberg gestaltete das Duell im weiteren Verlauf phasenweise etwas offener und schaffte es durch Daferner erneut auf den Chancenzettel (31.), während der Bundesligist durch Raimund noch einmal Gefahr ausstrahlte (44.).

Joker Haraguchi sticht sofort - Egloff erhöht

Hoeneß brachte mit Wiederanpfiff unter anderem Haraguchi, der nach Lewelings zweiter guter Gelegenheit (48.) für das 1:0 verantwortlich zeigte und nach Flanke Lewelings einköpfte (49.).

Die vor dem Wechsel so sichere Club-Defensive zeigte nun Schwächen, Stuttgarts Chancenplus wuchs. Egloff scheiterte zweimal an Klaus (53., 60.), erzielte aber zwischenzeitlich das 2:0 (56.).

Stuttgart nahm danach etwas den Fuß vom Gaspedal, kontrollierte die Partie allerdings fast nach Belieben, auch wenn Hübner für den FCN eine Möglichkeit zum Anschlusstor liegen ließ (69.).

Beide Trainer nutzten die Gelegenheit, um auch ihren Ersatzspielern Matchpraxis zu verschaffen. Club-Joker Kania machte per Kopf auf sich aufmerksam (78.), auf der anderen Seite der eingewechselte Katanaras (85.) - eine Ergebniskorrektur aber blieb in der Schlussphase aus.