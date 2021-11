VfB siegt im Test gegen Zürich - Müller spielt durch

Im Rahmen der Länderspielpause hat der VfB Stuttgart ein Testspiel gegen Zürich absolviert. Neben dem Sieg gab es eine weitere gute Nachricht.

Nach seiner Corona-Infektion war Stuttgarts Stammkeeper Florian Müller wieder mit von der Partie und spielte 90 Minuten durch. Zuletzt stand der Torwart beim 3:1 gegen Hoffenheim am 2. Oktober zwischen den Pfosten. Am Wochenende beim 0:1 gegen Bielefeld war Müller wieder im Kader, saß jedoch nur auf der Bank.

Nun konnte Müller gegen Zürich, den Tabellenzweiten der Schweizer Super League, Spielpraxis sammeln und hielt seinen Kasten sauber. Neben dem Keeper spielte unter anderem auch Alexis Tibidi aus der U 19, er kam zu seinem Startelf-Debüt bei den Profis.

Und für den VfB, bei dem es in der Liga mit zehn Punkten aus elf Spielen noch nicht rund läuft, gab es in der Pause ein Erfolgserlebnis. In der Schlussminuten schoss Alou Kuol aus der U 21 nämlich den 1:0-Siegtreffer.