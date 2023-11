Sturm II weicht nach Wiener Neustadt aus

Sturm II wird seine beiden verbleibenden Heimspiele im laufenden Kalenderjahr in Wiener Neustadt austragen.

Sturm II wird die nächsten zwei Heimspiele in Wiener Neustadt austragen. GEPA pictures

Aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens im Gleisdorfer Solarstadion musste Sturm II für seine beiden verbleibenden Heimspiele im Kalenderjahr 2023 ein Ausweichstadion suchen. Seit Dienstag steht nun fest, dass die Schwarz-Weißen in das von Graz über 100 Kilometer Luftlinie entfernte Wiener Neustadt ausweichen.

Sowohl die Partie gegen Leoben (26. November, 10.30 Uhr) als auch das Nachtragsspiel gegen Ried (6. Dezember, 18.30 Uhr) werden in der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs stattfinden. In die Merkur Arena auszuweichen, war aufgrund der Belegung des GAK sowie der eigenen Einsermannschaft für Sturm II keine Option.

"Da in Graz aktuell kein geeignetes Stadion für weitere Spiele zur Verfügung steht, sind wir dankbar für diese Möglichkeit. Unser Plan ist es, im Frühjahr wieder in Gleisdorf spielen zu können. Wir werden mit den Verantwortlichen vor Ort gemeinsam an einer Lösung arbeiten", erklärte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.