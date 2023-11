Die jüngsten zehn Länderspiele zwischen Österreich und Deutschland

18. Mai 2002: Deutschland - Österreich 6:2

Vier Jahre zuvor fiel das Ergebnis, erneut in einem Freundschaftsspiel, in Leverkusen doppelt so hoch aus. Miroslav Klose schrieb dreimal an. Die Tore für Österreich erzielten René Aufhauser und Roman Wallner. imago sportfotodienst