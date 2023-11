Struber: "Wir wissen, dass es bereits jetzt eine Entscheidung geben kann"

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch ein schwieriges Auswärtsspiel bei Gruppenleader Real Sociedad zu bestreiten. Die Mozartstädter denken vor der Begegnung aber nicht an die Tabellenkonstellation. Gerhard Struber ruft dazu auf, "dem schwierigen Match gegen einen Top-Gegner" vollste Konzentration zu widmen.

Die knappe 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand hat aus Sicht von Red Bull Salzburg das Aus in der Champions League besiegelt. Nun wollen die Mozartstädter alles daransetzen, mit Rang drei doch noch das Ziel zu erreichen, in einem europäischen Bewerb zu überwintern. Im Kampf um die Europa League liefert sich die Elf von Trainer Gerhard Struber ein Fernduell mit Benfica Lissabon. Ehe es Mitte Dezember gegen die Portugiesen geht, steigt am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Gastspiel bei Real Sociedad.

Die Tabellensituation macht es möglich, dass Salzburg schon nach dem Spiel im Baskenland als Gruppendritter feststehen könnte. Denn bei einer Niederlage von Benfica gegen Inter und einem Punktgewinn der Struber-Elf gegen Sociedad wär Salzburg ebenso fix in der Europa League, wie bei einem Punktgewinn Benficas, wenn Salzburg gleichzeitig gegen Sociedad gewinnen sollte.

Sociedad im Hinspiel dominant

Auf Rechenspielchen hat man in Wals-Siezenheim aber ohnehin keine Lust. "Wir wissen schon, dass es bereits jetzt eine Entscheidung geben kann, denken aber nicht eine Sekunde daran. Unser alleiniger Fokus gilt dem schwierigen Match gegen einen Top-Gegner. Und dabei wollen wir wieder unser Spiel auf den Platz bringen und unter Beweis stellen, dass wir dort bestehen können", erklärt Struber und auch Offensivmann Petar Ratkov meint: "Auf die Tabelle werden wir dann erst nach der Begegnung blicken, aktuell ist das kein Thema."

Dass Real Sociedad alles andere als ein einfacher Gegner ist, hat Salzburg im Hinspiel zu spüren bekommen. Bei der 0:2-Pleite Anfang Oktober zeigten die Spanier besonders in Durchgang eins all ihre Klasse. Ratkov zollt dem Gegner auch vor dem zweiten Duell Respekt und spricht Sociedad eine "riesige Qualität" zu: "Ihre spielerischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Deshalb müssen wir von der ersten Minute an voll im Spiel und hoch konzentriert sein." Auch die Leistungen in La Liga machen deutlich, dass es Salzburg mit einem Schwergewicht zu tun bekommt. Die Basken mischen nach 14 Spieltagen weiterhin im Spitzenfeld mit. Zuletzt feierten sie einen 2:1-Sieg gegen Sevilla und liegen auf Rang fünf der Tabelle. Auch in der Champions Leauge läuft alles nach Plan: So steht die Elf von Trainer Imanol Alguacil mit zehn Punkten an der Tabellenspitze.

Trio wieder im Training

Was das Personal betrifft, kann Struber Samson Baidoo (Adduktoren), Fernando (Adduktoren), Maurits Kjaergaard (Schulter), Bryan Okoh (Oberschenkel), Oumar Solet (Oberschenkel), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel) nicht mit in den Flieger nehmen. Dijon Kameri und Sekou Koita haben die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert. Auch Andreas Ulmer steht wieder im Training.

Mit einem Sieg in Sociedad könnte Salzburg die eigene Bilanz gegen spanische Erstligisten aufbessern. In sieben Spielen gegen Gegner aus La Liga konnte man lediglich einmal gewinnen. Vor knapp zwei Jahren besiegten die "Bullen" den FC Sevilla knapp mit 1:0 und stiegen damals zum ersten Mal ins Achtelfinale der Königsklasse auf. Die Bilanz gegen Real Sociedad ist vor dem vierten Duell ausgeglichen. Während die Spanier bekanntlich im Hinspiel als Sieger vom Platz gingen, erreichte Salzburg in der Saison 2017/18 einen Sieg und ein Remis gegen "La Real".