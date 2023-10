Stroot rotiert: Popp muss für Kalma weichen

Zwei Spiele, sechs Punkte. Der Saisonstart des VfL Wolfsburg lief optimal. Dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen und dem 4:2 bei Eintracht Frankfurt soll am Freitagabend (18.30 Uhr) der dritte Sieg in Serie folgen.

Es wäre schon ein mittelgroßes Fußball-Wunder, wenn es dem Vizemeister nicht gelingen sollte, den 1. FC Nürnberg auf eigenem Platz zu besiegen. Im vergangenen Jahr spielten beide Teams im DFB-Pokal gegeneinander, Wolfsburg siegte in Nürnberg mit 6:0.

Der Aufsteiger aus Franken hat bislang kein Bein auf den Erstligaboden bekommen: Dem 1:5 zum Auftakt gegen Werder Bremen folgte ein 0:6 in Leverkusen. Ein Start, wie er schlechter nicht sein konnte. Auch Wolfsburg Trainer Tommy Stroot ist überrascht: "Es ist ein bisschen verrückt. Nürnberg hatte Top-Ergebnisse in der Vorbereitung. Alles wirkte sehr stabil." Für Stroot ist entscheidend, dass "wir unsere Aufgaben sauber erfüllen. Dann wissen wir, dass wir auch als Sieger vom Platz gehen".

Stroot: "Wir sind vor allem immer über die Breite im Kader gekommen"

Die ein oder andere Stammspielerin wird sich die Partie am Freitagabend erstmal von der Bank aus ansehen müssen. Stroot wird rotieren, auch angesichts der bevorstehenden englischen Wochen mit der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Paris. Der Trainer erläutert: "Wir sind in den vergangenen Jahren vor allem immer über die Breite im Kader gekommen, hatten häufig Wechsel drin. Es wird nicht nur eine A-Elf geben, wir werden die englischen Wochen als komplettes Team gemeinsam absolvieren. Das ist wichtig für die Neuen, um in Abläufe reinzukommen."

So wird Fenna Kalma ihren ersten Einsatz von Beginn an bekommen. Der Neuzugang vom FC Twente Enschede aus den Niederlanden wird für Alexandra Popp in der Spitze spielen. "Fenna ist eine klare Neun, mit klarer Abschlussqualität", lobt der Coach die Nationalspielerin.

Oberdorf wohl auf der Bank - Lattwein vor Rückkehr in die Startelf

Voraussichtlich werden auch Lena Oberdorf (Knieprobleme) und Marina Hegering (Wadenprobleme) am Freitag erstmal auf der Bank Platz nehmen. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Neuzugang Vivien Endemann, die zuletzt in Frankfurt überzeugte, aber ebenfalls Probleme mit der Wade hat. Lena Lattwein, die in Frankfurt wegen einer Erkältung passen musste, dürfte in die Startelf zurückkehren.