Streit eskaliert: TCC Neu-Ulm zieht Bundesliga-Team zurück

Der TTC Neu-Ulm zieht sich nach nur vier Jahren aus der Tischtennis-Bundesliga zurück und will sich mit Stars wie Dimitrij Ovtcharov künftig allein auf die Champions League konzentrieren. Das gab der Klub am Donnerstag in einer Pressemitteilung und in einem Schreiben an den Ligaverband TTBL bekannt.

Am 8. Januar 2023 holte der TTC Neu-Ulm noch den Pokalsieg - jetzt der Rückzug aus der TTBL. IMAGO/Nordphoto