Liga-Rückzug oder Star-Abschied? Der große Streit im Tischtennis

"Leider ist es mehr als fraglich, ob ich in der TTBL weitermachen kann": Das schrieb Neu-Ulms Dimitrij Ovtcharov am Montagabend in den sozialen Medien und beunruhigte so viele deutsche Tischtennis-Fans. Zwar löschte der Olympia-Dritte den Post später wieder, dennoch zeigt er, wie zerstritten zwei Parteien sind.

Der Ursprung dieses Streit liegt fast ein Jahr in der Vergangenheit. Am 15. April 2022 verkündete der TCC Neu-Ulm die Verpflichtung vierer Tischtennis-Stars. Neben Dimitrij Ovtcharov holte der deutsche Tischtennisklub noch den schwedischen Vizeweltmeister Truls Moregardh, den japanischen Weltranglisten-Vierten Tomokazu Harimoto und den Taiwaner Lin Yun-ju.

Der Plan des TCC Neu-Ulm war es, die vier Top-Ten-Spieler in der attraktiven Champions League und im deutschen Pokal-Wettbewerb einzusetzen, dessen Finalturnier jedes Jahr im Januar in Neu-Ulm ausgetragen wird. In der weniger hoch angesehenen Bundesliga setzen die Neu-Ulmer stattdessen auf drei junge russische Nationalspieler, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und langsam an die Tischtennis-Elite herangeführt werden sollen.

"Verstoß mit vorheriger Nachfrage, der unsere Wettbewerbsintegrität untergräbt"

Beim Finalturnier am 8. Januar 2023 lief noch alles nach Plan. Neu-Ulm gewann in Top-Besetzung das Finale gegen Borussia Düsseldorf und feierte erstmals den deutschen Pokalsieg. So weit, so gut.

Daraufhin kam es am Ende des selben Monats zum Verstoß, über dessen Strafmaß bis heute diskutiert wird: Die beiden Spieler Moregardh und Lin spielten für andere Klubs in ihren Heimatligen, obwohl sie noch in der Bundesliga gemeldet waren. Die Wechselfrist der TTBL sieht vor, den Vereinswechsel vor dem Pokalfinale zu vollziehen. Da TCC Neu-Ulm sich bewusst dagegen entschied, spricht TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle von einem "Verstoß mit vorheriger Nachfrage, der unsere Wettbewerbsintegrität untergräbt". Als Folge verhängte die Liga eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro an beide Spieler und sperrte sie für zehn Spiele - allerdings erst in der nächsten Saison.

Ovtcharov droht mit einem Weggang aus der TTBL

Dass es sich um einen Verstoß handelt, wussten beide Spieler, sagte der Neu-Ulmer Präsident Florian Ebner, fügte jedoch hinzu, dass "die Sperre erst in der nächsten Saison gelten soll, das leuchtet mir nicht ein. In keiner anderen Sportart habe ich so etwas jemals gehört." Hintergrund ist, dass die Neu-Ulmer Moregardh und Lin für den Rest der aktuellen Saison ohnehin nicht mehr einsetzen würden, eine Sperre für zehn Spiele in der nächste Saison jedoch auch das Aus für das Pokalfinale 2024 bedeuten würde.

Die Strafe der TTBL hat die Neu-Ulmer, darunter auch Ovtcharov, so verärgert, dass sie mit einem Weggang drohen. Dieser wäre ein erheblicher Einschnitt in die Attraktivität der Bundesliga, insbesondere in die des großen Pokalfinals. Das deutsche Urgestein Timo Boll, Spieler von Borussia Düsseldorf, sieht jedoch auch andere Interessen: "Man wünscht sich als Liga oder Fan der Bundesliga aber auch ein bisschen mehr Substanz und weniger so ein zweigeteiltes Team." Die TTBL steckt in einem Dilemma. Ausgang offen.