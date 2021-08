Streichs Pokalfazit: Zufrieden, aber ...

Der SC Freiburg besiegte in der ersten DFB-Pokal-Runde die Würzburger Kickers knapp mit 1:0. Trainer Christian Streich sah gerade in der ersten Spielhälfte gute Ansätze.

So richtig wusste Christian Streich im Vorfeld der Pokal-Partie gegen die Würzburger Kickers nicht, wie er sein Team einschätzen sollte. Nach 90 Minuten und einem 1:0-Sieg war der Trainer des SC Freiburg schlauer. "Ich war mit der ersten Halbzeit zufrieden", sagte der 56-Jährige und begründete: "Wir hatten ein gutes Positionsspiel. Die Jungs vor dem Ball haben sich gut in die Räume bewegt und hatten einige Durchbrüche." Besonders viele Torchancen - das war auch Streich klar - spielte sein Team am Sonntagabend allerdings nicht heraus.

Dabei trat in Würzburg eine A-Elf an. Mit Talent Yannik Keitel auf der Doppelsechs im gewohnten 3-4-3-System und Woo-Yeong Jeong hinter Stoßstürmer Lucas Höler trat der Sport-Club dominant, aber etwas harmlos vor dem Kickers-Tor auf. Baptiste Santamaria saß dafür 92 Minuten lang auf der Bank, Rechtsverteidiger Lukas Kübler fehlte wegen muskulärer Probleme im Rücken. Besonders Keitel und Höler sorgten in der Anfangsphase für etwas Offensivbetrieb, Jonathan Schmid erzielte mit der vierten SC-Chance die Führung (45.). "Ein tolles Tor von Johnny, wo wir uns gut durchkombiniert haben", lobte Streich.

"Das haben wir nicht mehr so gut gemacht"

"Wirklich zufrieden" sei er mit der Gesamtleistung gewesen und hatte dann ein "aber" parat: "Wir waren nach der Pause unruhig und hatten ein paar Ballverluste. Wir wollten keinen offenen Schlagabtausch, sondern unsere Angriffe zu Ende spielen. Das haben wir dann nicht mehr so gut gemacht." Höler vergab noch zwei Möglichkeiten, in der Schlussphase ließ der dünne Vorsprung dann ein Aufbäumen der Hausherren zu. "Nicht mehr so viele Chancen" habe man gehabt und im Gegenzug "zwei, drei Umschaltmomente zugelassen", bemängelte Streich.

Insgesamt zog der Coach aber ein zufriedenes Fazit und dürfte nach dem ersten Pflichtspiel optimistisch auf den Ligastart blicken. Am kommenden Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) tritt der SC Freiburg dann auswärts auf Arminia Bielefeld.