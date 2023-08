Streichs Personalpuzzle: Zwei Startelf-Garantien und Sorge um Atubolu

Der SC Freiburg bangt vor dem DFB-Pokal-Duell mit Oberachern um seine designierte Nummer 1, während ein Youngster erstmals in der Startelf stehen wird.

Für Christian Streich gibt es keinen Gewinner der Sommervorbereitung, und dennoch wird sich ein Spieler des SC Freiburg am Sonntag wohl danach fühlen. Mittelfeld-Youngster Merlin Röhl darf im südbadischen Pokalduell mit dem SV Oberachern (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Startelf-Debüt für den SC feiern.

Nach einer überzeugenden Vorbereitung soll der 21-Jährige im Mittelfeldzentrum neben Maximilian Eggestein das Freiburger Spiel gestalten, wie Streich bei der Pressekonferenz vor dem ersten Pflichtspiel der Saison bekanntgab. Beide sollen sich einspielen, da der etatmäßige Sechser Nicolas Höfler am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Hoffenheim aufgrund seiner späten Roten Karte am 34. Spieltag der letzten Saison beim 2:0 gegen Wolfsburg noch gesperrt sein wird.

Torwart-Entscheidung erst am Freitag

Während nun um diesen Startelf-Platz Klarheit herrscht, gibt es um eine andere zentrale Rolle im Freiburger Spiel ein neues Fragezeichen. Torwart Noah Atubolu hat sich im Mittwochstraining eine leichte Innenbandblessur im Knie zugezogen. Ob Atubolu oder Stellvertreter Florian Müller im Pokal das Tor hüten wird, darüber wird Trainer Streich erst am Freitag nach einem Gespräch mit beiden Keepern und Torwarttrainer Michael Müller entscheiden.

Spielpraxis für Schmidt bei der U 23

Mit Blick auf hinten links ließ Streich derweil noch offen, ob der nach Armbruch erst kürzlich wiedergenesene Christian Günter oder Lukas Kübler spielen wird. Günter sei eine Option für die Startelf, so viel verriet der SC-Trainer. Youngster Kenneth Schmidt wird die Rolle jedenfalls nicht bekleiden. Er gehört zu den drei Akteuren (neben Yannik Keitel und Noah Weißhaupt), die durch die U-21-Europameisterschaft noch Fitnessrückstand haben und soll am Samstag beim Testspiel der U 23 gegen Drittliga-Rivale Ulm Einsatzminuten sammeln.

Streichs Freude über Systemflexibilität und Heimkabine

Mit dem Pokalduell endet für die Freiburger die knapp fünfwöchige Vorbereitung, in der Streich sowohl Vierer- als auch Dreierkette spielen ließ. "Beide Systeme sind in den Pflichtspielen möglich. Wir wollen flexibel sein, auch weil es uns Freude macht, immer wieder reagieren zu können", erklärte Streich.

Ein Auswärtsspiel im Dreisamstadion in einem Wettbewerbsspiel - kannst du dir nicht ausdenken. Christian Streich über das "Heimspiel" im DFB-Pokal

Freude wird am Sonntag auch der Besuch im Freiburger Dreisamstadion bereiten, denn das Pokalmatch wird in der ehemaligen SC-Spielstätte stattfinden. Dann darf das Team von Christian Streich - obwohl der SCF offiziell Gastmannschaft ist - sogar in die gewohnte Heimkabine. "Es wird ein Heimkommen. Ein Auswärtsspiel im Dreisamstadion in einem Wettbewerbsspiel - kannst du dir nicht ausdenken. Das ist cool." 12.000 Karten dafür stellte der offizielle Gastgeber SVO dem SC zur Verfügung.