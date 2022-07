Strecke, Teilnehmerinnen, TV: Fragen und Antworten zur Tour de France Femmes

Für die Männer endet am 24. Juli die Tour de France, für die Frauen beginnt sie. Wo kann die Tour de France Femmes live verfolgt werden?

Wann wird gefahren?

Der Start der Tour de France Femmes erfolgt am 24. Juli in Paris. Und zwar bevor am Abend die Männer in der französischen Hauptstadt ins Ziel kommen.

Wer nimmt teil?

Insgesamt nehmen 24 Teams teil - also zwei mehr als bei den Männern. Jede Equipe besteht aus sechs Fahrerinnen, macht also 144 Teilnehmerinnen. Aus Deutschland sind zwei Teams am Start: Canyon//Sram Racing und Ceratizit-WNT Pro Cycling. Zwar ist auch das Team DSM gemeldet, dieses fährt aber unter einer rein niederländischen Lizenz.

Die Strecke

Vom 24. bis 31. Juli stehen acht Etappen mit insgesamt 1.033,6 Kilometern an. Die ersten sechs Etappen sind eher flach, wobei der vierte Teilabschnitt hügelig ist. Auf den letzten beiden Etappen geht es dann in die Berge, die Entscheidung dürfte erst am Schlussanstieg am letzten Tag hinauf zur Planche des Belles Filles fallen.

Wo ist die Tour de Femmes zu sehen?

Die Tour de France Femmes wird in Deutschland komplett live im TV zu verfolgen sein. Im Free-TV wird der ARD-Kanal One alle Etappen live übertragen, ebenso Eurosport. Als Stream sind zudem alle Etappen kostenlos bei der ARD-Sendung "Sportschau" zu sehen.