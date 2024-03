Straßer arbeitet sich aufs Podium vor - Meillard profitiert von Noels Einfädler

Mit einer Leistungssteigerung im zweiten Lauf hat sich Linus Straßer aufs Podium vorgearbeitet. Den Sieg holte sich Loic Meillard, der auch von einem Einfädler von Clement Noel profitierte.

Linus Straßer ist beim Slalom von Aspen Zweiter gewonnen und zum zweiten Mal binnen einer Woche auf ein Weltcup-Podest gerast. Der Skirennfahrer aus München musste sich am Sonntagabend nur Loic Meillard aus der Schweiz um 0,89 Sekunden geschlagen geben. Dritter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen (+1,17). Meillard profitierte dabei von einem Einfädler vom Führenden des ersten Durchgangs Clement Noel.

Dank eines starken zweiten Durchgangs fuhr Straßer von Platz sechs noch fast ganz nach vorn. Im ersten Lauf hatte sich der 31-Jährige noch einen größeren Fehler geleistet. Am vorigen Sonntag war Straßer am ersten Nordamerika-Wochenende in Palisades Tahoe Dritter geworden.

"Ich habe von den ersten Toren weg gemerkt, dass das Material gut funktioniert und ich sehr gut in den Rhythmus reingekommen bin", sagte Straßer in Aspen. "Die Stellen, wo wirklich Gas zu geben war, habe ich das Gaspedal gefunden."

Neben Straßer hatte es aus deutscher Sicht nur Sebastian Holzmann in den zweiten Durchgang geschafft, der Oberstdorfer kam auf Platz 24. Anton Tremmel (Rottach-Egern) und Fabian Himmelsbach (Sonthofen) schieden im ersten Durchgang aus - wie insgesamt 25 Fahrer in Lauf eins.

Kleine Kristallkugel fast sicher bei Feller

Weil Manuel Feller nur Fünfter wurde, ist die Entscheidung in der Slalom-Wertung vertagt. Bei noch zwei ausstehenden Rennen - am 10. März in Kranjska Gora und beim Saison-Finale am 17. März in Saalbach Hinterglemm - beträgt Straßers Rückstand auf den Österreicher aber schon 169 Punkte.

