Straferhöhung nach Gelb-Roter Karte: Sontheimer fehlt dem FCS auch in Essen

Patrick Sontheimer wurde im Drittliga-Spiel gegen Lübeck mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Weil sich Saarbrückens Mittelfeldspieler danach unsportlich verhielt, wurde seine Sperre verlängert.

Dies teilte der 1. FC Saarbrücken am Mittwochnachmittag auf seiner Website mit. Hintergrund für das neue Urteil des DFB-Kontrollausschusses gegen Patrick Sontheimer sei "ein Sonderbericht des Schiedsrichters Tobias Wittmann, in dem Sontheimer unsportliches Verhalten beim Verlassen des Spielfeldes vorgeworfen wurde".

Sontheimer war am neunten Drittliga-Spieltag in der Partie zu Hause gegen den VfB Lübeck zur Pause eingewechselt worden und sah in der 84. Minute für ein hartes Einsteigen die Ampelkarte. Danach hatte sich der 25-Jährige offenbar nicht im Griff.

Immerhin erzielte der FCS in Unterzahl in der zehnten Minute der Nachspielzeit mit Abpfiff den 1:1-Endstand.

Wegen Spielverlegung erst Ende Oktober zurück

Da das für Sonntagabend ursprünglich angedachte Duell mit dem MSV Duisburg wegen der Nominierung von Zebra-Mittelfeldmann Caspar Jander für die U-20-Länderspiele am 13. und 16. Oktober verlegt wurde, dürfte Saarbrückens Sontheimer erst wieder im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag, den 29. Oktober (13.30 Uhr) auflaufen.

Das Gastspiel bei Rot-Weiss Essen am Sonntag, den 22. Oktober (16.30 Uhr) wird Sontheimer dagegen verpassen. Saarbrücken, das vergangene Woche ohne Sontheimer 0:2 bei Erzgebirge Aue verlor und nun auch noch auf Calogero Rizzuto verzichten muss, hat das Strafmaß bereits akzeptiert.