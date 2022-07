Steinbach Haiger holt ehemaligen U-Nationalspieler Mick Gudra

Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat sich noch einmal in der Offensive verstärkt und Mick Gudra verpflichtet. Der 21-Jährige, der bereits Zweitliga-Erfahrung sammeln konnte, kommt aus der U 23 von Hannover 96.

Gudra wurde in Hannover bereits vier Mal in der 2. Bundesliga eingesetzt und erzielte dabei einen Treffer. Zudem trainierte der 1,80-Meter-Mann regelmäßig im Profikader der Niedersachsen mit. In der abgelaufenen Saison gelangen dem Angreifer acht Tore und neun Assists in 25 Partien der Regionalliga Nord. Der gebürtige Bonner spielte zuvor in der Jugend u.a. für Fortuna Düsseldorf und den FC Schalke 04. Von U 15 bis U 19 kam er für deutsche Nationalmannschaften auf insgesamt sechs Einsätze.

"Mick ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er kann sowohl als Stürmer, als hängende Spitze und auf beiden Außenbahnen spielen. Zu seinen Stärken zählen sein Torabschluss, seine Durchschlagskraft und Entschlossenheit. Trotz seines jungen Alters bringt er auch schon höherklassige Erfahrung mit", so TSV-Trainer Ersan Parlatan.

"Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben viel vor und wollen gemeinsam erfolgreich sein. Ich will meinen Teil dazu beitragen", wird Gudra, der bereits an diesem Samstag beim Test in Bad Langensalza gegen Rot-Weiß Erfurt sein Debüt im Trikot des TSV Steinbach Haiger geben wird, in der Meldung zitiert. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30.06.2024 und trägt künftig die Nummer 38.