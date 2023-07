Steidten wird Technischer Direktor bei West Ham

Tim Steidten wagt den Schritt in die Premier League. Der ehemalige Leverkusener Kader-Planer wird neuer Technischer Direktor bei Europa-Conference-League-Sieger West Ham United.

Im März dieses Jahres hatte sich Bayer 04 Leverkusen von seinem damaligen Kader-Planer Steidten getrennt. Bei West Ham bekleidet der 44-Jährige künftig den Posten des Technischen Direktors. "Tim hat eine starke Erfolgsbilanz im Spitzenfußball und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", erklärte Manager David Moyes.

Steidten kam 2019 von Werder Bremen, wo er als Chefscout und Assistent der Geschäftsführung tätig gewesen war, nach Leverkusen. Als Kaderplaner erarbeitete er sich den Ruf als "Perlentaucher", war er doch entscheidend an Transfers von zuvor unbekannten Spielern wie Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong oder Piero Hincapie beteiligt. Weil Steidten "ein neues Projekt" anstrebte, kam es während der Saison dann aber zur Trennung zwischen ihm und Bayer Leverkusen.

Mit Klubs aus der Premier League wurde Steidten in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht: Bereits während seiner Zeit in Leverkusen führte er Gespräche mit dem FC Chelsea, im Saisonendspurt und nach der Trennung wurde er dann mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

Mit West Ham wurde es nun ein anderer Klub aus London. Die Hammers spielten eine eher enttäuschende Premier-League-Saison und landeten auf dem 14. Tabellenplatz, sicherten sich dafür allerdings den Europa-Conference-League-Titel. "Ich bin extrem stolz, zu West Ham United zu wechseln, und das in einer so aufregenden Zeit in der unglaublichen Geschichte dieses Vereins", wird Steidten auf der Website der Hammers zitiert.