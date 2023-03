Steidtens Abgang: Die Gründe für den Paukenschlag

Bayer 04 hat sich von Kader-Manager Tim Steidten getrennt. Aber wo liegen die Gründe? Der 43-Jährige soll seine Ambitionen auf einen Posten als Sportdirektor und damit einen Wechsel vehement vorangetrieben haben. Dies kam beim Klub nicht gut an, der sich zum Handeln gezwungen sah.

Aus Budapest berichtet Stephan von Nocks

Warum musste Tim Steidten gehen? Am Dienstag berichtete der kicker exklusiv von der Trennung zwischen dem Bundesligisten und dem Leverkusener Kader-Manager. Die Gründe dafür kommen jetzt langsam ans Tageslicht.

Steidtens Arbeit war bei Bayer 04 grundsätzlich hochgeschätzt, da er sich mit seiner Abteilung den Ruf als "Perlentaucher" in seinen gut dreieinhalb Jahren in Leverkusen erarbeitet hatte. Schließlich war er für eine ganze Reihe von Transfers von bis dahin nicht branchenbekannten Spielern mitverantwortlich, die dann bei Bayer 04 ihren Marktwert schnell extrem steigern konnten.

Akteure wie Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong oder Piero Hincapie wurden unter ihm von der von Kim Falkenberg geleiteten Scouting-Abteilung entdeckt, die Deals dann von Steidten eingefädelt und meist auch bis zum Ende ausverhandelt worden. An dem Ergebnis seines Schaffens lag die Demission des 2019 von Geschäftsführer Sport Simon Rolfes aus Bremen geholten Steidten also nicht, der bei Werder als Chefscout und später als Assistent der Geschäftsführung tätig war.

Doch warum setzte der Bundesligist dann diesen Paukenschlag und stellte Steidten frei, dessen Abgang für den Klub gerade in Anbetracht des für den Sommer angekündigten Umbruchs im Kader einen herben Verlust darstellt?

Steidten möchte "ein neues Projekt angehen"

Steidten sei "sehr ambitioniert", verlautet es aus dem Klub. Als der 43-Jährige vorige Woche mit Rolfes zu einem Gespräch zur Kaderplanung zusammensaß, erklärte er dem Geschäftsführer, "dass ich ein neues Projekt angehen möchte", so Steidten, der eine Position anstrebt, in der er gewisse Entscheidungen auch selbst treffen kann.

Gespräche mit dem FC Chelsea

In der Branche heißt es, dass Steidten dieses Ziel sehr aktiv angesteuert habe. Nachdem er im Sommer nicht auf den nach der Beförderung von Rolfes zum Geschäftsführer Sport freigewordenen Posten des Sportdirektors aufrücken durfte, soll er seine Gespräche mit dem FC Chelsea im September des vergangenen Jahres selbst initiiert haben.

Allerdings dementierte Steidten dies gegenüber dem kicker, erklärte vielmehr, dass er mit Chelsea wegen der im August ausgehandelten Leihe von Callum Hudson-Odoi Kontakt aufgenommen hatte und sich die Gespräche über einen möglichen Job als Sportdirektor beim Premier-League-Klub aus diesem Kontakt heraus auf Initiative des Klubs ergeben hätten.

Dass diese später publik gewordenen Gespräche bei Bayer 04 gar nicht gut ankamen, die Steidten ohne Wissen des Klubs führte, kann der Manager nachvollziehen. Besonders Geschäftsführer Fernando Carro soll dieser Umstand missfallen haben, aber auch Rolfes, in dessen Zuständigkeitsbereich Steidten tätig war. Aufgrund dessen Suche nach einem neuen Job war das Verhältnis des früheren Oberliga- und Regionalligaspielers zu den Klub-Bossen nicht mehr unbelastet. Zumindest mit einem weiteren internationalen Klub soll sich Steidten im Februar getroffen haben.

Bayer wollte "das Heft des Handelns in der Hand behalten"

Der Fakt, dass Steidten für den Sommer eine berufliche Veränderung anstrebte, machte es für Bayer 04 unumgänglich, ihn sofort von seinen Aufgaben freizustellen. Hätte er doch weiter wertvolles Insiderwissen angesammelt, mit dem er bei einem möglichen Wechsel zu einem Konkurrenten dem Werksklub am Ende hätte schaden können. Bayer wollte "das Heft des Handelns in der Hand behalten", heißt es im Klub.

Die bereits jetzt vollzogene Trennung war also ein in der freien Wirtschaft üblicher und zwingend notwendiger Schritt, um Steidten und damit auch Bayer 04 vor einem möglichen Interessenkonflikt des Managers zu schützen, falls dieser sich in den nächsten Wochen oder Monaten mit einem neuen Arbeitgeber einigen würde. Zwei konkrete Interessenten für Steidten soll es aktuell geben.

Ab sofort wird Rolfes zumindest vorerst die Verhandlungen wieder selbst führen und erster Ansprechpartner für Chefscout Falkenberg sein. Womit sichergestellt werden soll, dass etwaige weitere entdeckte "Perlen" am Ende auch in der Leverkusener Sammlung landen.