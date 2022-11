Steffen: "Wir müssen nicht zwanghaft Erster bleiben"

Die SV Elversberg ist die Überraschung der Saison. Der Aufsteiger, soviel ist klar, überwintert auf Platz eins in der 3. Liga. Für Trainer Horst Steffen derzeit nicht mehr als ein Randeffekt.

Nur zwei Niederlagen in 16 Spielen, sieben Zähler Vorsprung auf Platz zwei, acht Zähler auf Rang drei und vier - die SVE spielt eine für einen Aufsteiger außergewöhnliche Saison. Zu Beginn stellte sich noch die Frage, ob die "Elv" im zweiten Anlauf diesmal die Liga hält. Nun haben die Saarländer sogar die 2. Bundesliga im Blick.

Wir haben schon ein Ergebnis zustandegebracht, was uns vorher keiner zugetraut hätte. Horst Steffen

Zum Abschluss des überaus erfolgreichen Jahres 2022 gibt es an der Kaiserlinde noch einmal ein Topspiel, der Tabellenzweite SC Freiburg II gastiert am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Druck verspürt Steffen vor der Partie gegen die Breisgauer aber überhaupt nicht. "Wir können eher ganz entspannt in die Spiele gehen", so der SVE-Coach und begründet die Aussage: "Wir haben schon ein Ergebnis zustandegebracht, was uns vorher keiner zugetraut hätte. Wir müssen nicht zwanghaft Erster bleiben in der 3. Liga, das ist ganz klar."

Klar ist aber, dass Steffen die Begegnung mit Freiburg erfolgreich gestalten will. Auch wenn der Gegner "Intensität und Griffigkeit an den Tag legt, die wir zuletzt nicht so häufig hatten". Der Sport-Club spielt "wirklich sehr kontant und gut", auf sein Team "wartet eine enorme Aufgabe".

Auch Sahin fehlt

Die muss er nicht nur ohne die Langzeitverletzten Kevin Conrad und Luca Schnellbacher meistern, auch "Semih Sahin spielt nicht. Es ist wohl eine Syndesmose-Verletzung", so Steffen. "Dementsprechend wird er auch länger ausfallen."