Steffen bleibt gelassen: "Was vorher war, ist nicht normal"

Trotz der Pleite im Topspiel beim SV Wehen Wiesbaden bleibt Elversbergs Trainer gelassen. Trotzdem schmerzt die Niederlage - weniger wegen des Ergebnisses, sondern der Art und Weise.

Horst Steffen und die SV Elversberg führen die 3. Liga an. IMAGO/Fussball-News Saarland

Mit erfrischendem Offensivfußball hatte die SV Elversberg bislang die 3. Liga aufgemischt. Doch von der besten Offensive war beim Auftakt ins neue Jahr wenig zu sehen: Beim 0:1 in Wiesbaden verströmte ausgerechnet SVWW-Verteidiger Max Reinthaler mit einer ungewollten Abwehraktion in der zweiten Hälfte die größte Gefahr für das Tor der Gastgeber. Defensiv liefen die Saarländer außerdem viel zu oft hinterher - nicht nur beim letztlich entscheidenden 0:1-Traumtor durch Thijmen Goppel.

"Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgenommen haben. In der ersten Hälfte haben die Abstände nicht gepasst", sagte SVE-Neuzugang Nico Antonitsch bei "MagentaSport". Die Niederlage beim Einstand wollte der Österreicher nicht überbewerten: "Ich bin jetzt eine Woche da, es ist eine extrem coole Mannschaft, ich freue mich auf die nächsten Spiele."

Steffen will Niederlage nicht überbewerten

So ähnlich sah das auch sein Trainer Horst Steffen. Der Versuch, gegen den SVWW die Breite durch eine Dreier- bzw. Fünferkette abzusichern, sei schiefgegangen und auch offensiv habe seinem Team der notwendige Zugriff gefehlt. Insofern räumte auch der Coach Schwächen seiner Mannschaft ein, wollte die erste Niederlage auf fremdem Platz aber eher im Gesamtkontext sehen.

Zumal sein Team auch noch sieben Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten Wiesbaden hat: "Dass wir auch mal ein Spiel auswärts verlieren, ist normal. Was vorher war, ist nicht normal, nämlich dass wir auswärts fast alles weggeputzt haben." Der Fokus richte sich nun auf den nächsten schweren Brocken: Der FC Ingolstadt kommt am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) an die Kaiserlinde.