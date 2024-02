Starkes Schröder-Debüt für die Nets - Wagner führt Magic zum Sieg

In einer elektrisierenden NBA-Nacht hat auch Dennis Schröder in neuem Gewand für Akzente gesorgt. Franz Wagner brillierte für die Magic gegen die Bulls, Steph Curry nagelte einen wilden Dreier in der Schlusssekunde in den Ring.

Fortan in schwarzem Dress: Dennis Schröder (re.) bei seinem Nets-Debüt mit Mikal Bridges. NBAE via Getty Images