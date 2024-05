Starker Hanfmann nimmt Revanche - Maria kämpft sich weiter

Starker Auftakt von Yannick Hanfmann in Rom. Zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open zeigt sich der Karlsruher in guter Form. Tatjana Maria hatte etwas mehr Probleme.

In zwei Sätzen in die zweite Runde: Yannick Hanfmann. IMAGO/ABACAPRESS

Yannick Hanfmann hat beim Masters-1000-Turnier in Rom ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Der 32 Jahre alte Tennisprofi aus Karlsruhe gewann am Mittwoch in der italienischen Hauptstadt sein Auftaktspiel gegen den Tschechen Jakub Mensik klar mit 6:3, 6:2. Hanfmann nahm bei der topbesetzten Sandplatzveranstaltung Revanche für die Niederlage gegen den Tschechen in Madrid zwei Wochen zuvor.

Der fünfte Matchball für Hanfmann brachte letztlich die Entscheidung nach lediglich 87 Minuten. In der zweiten Runde bekommt er es nun mit dem Chilenen Alejandro Tabilo zu tun, der an Nummer 29 gesetzt ist.

Für Maximilian Marterer ist dagegen bereits nach der ersten Runde Schluss. Der Qualifikant verlor mit 4:6, 2:6 gegen Lokalmatador Flavio Cobolli. Per Freilos sicher in der zweiten Runde von Rom ist bereits Alexander Zverev. Dominik Koepfer (gegen Andrea Vavassori), Daniel Altmaier (gegen Luca Nardi) und Jan-Lennard Struff (gegen Pedro Cachin) kämpfen am Donnerstag noch um ihr Ticket für die zweite Runde.

Maria ringt Qualifikantin nieder

Bei den Frauen kämpfte sich Tatjana Maria in die zweite Runde. Die 36-Jährige rang die tschechische Qualifikantin Linda Fruhvirtova mit 7:6 (7:5), 3:6, 6:2 nieder. Am Dienstag hatte Angelique Kerber ihre Auftakthürde bereits problemlos gemeistert. Die frühere Nummer 1 der Welt besiegte Lauren Davis aus den USA locker mit 6:1, 6:0.

Das Turnier in Rom ist die letzte wichtige Standortbestimmung vor den am 26. Mai beginnenden French Open in Paris.