Kerber hat es in Rom eilig - auch Marterer und Siegemund weiter

Tennisspielerin Angelique Kerber hat nach einigen Rückschlägen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert und beim Masters-Turnier in Rom souverän die zweite Runde erreicht. Auch weitere Deutsche konnten in Rom gewinnen.

Die ehemalige Weltranglistenerste Kerber gewann ihr Auftaktmatch am Dienstag gegen die überforderte Lauren Davis aus den USA problemlos mit 6:1, 6:0 und trifft nun auf die an Nummer 17 gesetzte Russin Veronika Kudermetova.

Zuvor war die 36-jährige Kerber bei den Turnieren in Miami Mitte März und in Stuttgart vor drei Wochen jeweils in der ersten Runde

ausgeschieden. Danach hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin sich zu einer kurzen Pause entschieden, um die Folgen eines

Erkältungsinfektes auszukurieren und um eine "richtige Sandplatzvorbereitung zu machen". Kerber war nach 18-monatiger

Babypause rund um den Jahreswechsel auf die Tour zurückgekehrt, von ihrer Topform ist die Kielerin erwartungsgemäß noch ein Stück entfernt.

Siegemund und Marterer gewinnen - 6 deutsche Herren schlagen in Rom auf

Für das Damen-Hauptfeld in Rom gesetzt ist aus deutscher Sicht auch Tatjana Maria (36) aus Bad Saulgau. Die Wimbledon-Halbfinalistin

von 2022 trifft in der ersten Runde auf die tschechische Qualifikantin Linda Fruhvirtová. Chancen auf das Hauptfeld in Rom haben auch weiterhin Laura Siegemund und Maximilian Marterer. Beide gewannen ihre Qualifikationsmatches am Dienstag, Marterer schaltete dabei den Franzosen Richard Gasquet aus (6:3, 6:4). Neben dem 28-Jährigen stehen außerdem Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Alexander Zverev und Daniel Koepfer im Hauptfeld.

Das letzte der insgesamt drei Masters-1000-Turniere, die auf Sand ausgetragen werden, gilt als

wichtiger Formtest für die am 26. Mai beginnenden French Open.