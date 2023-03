Stanisic hält dem Druck stand - Salihamidzic: "Er war überragend"

Er machte es klasse auf der ganz großen Bühne, gegen einen absoluten Ausnahmekönner: Josip Stanisic überzeugt gegen PSG als Vertretung von Benjamin Pavard und stellt Joao Cancelo damit weiter in den Schatten.

Drei Einsätze hatte er in diesem Jahr 2023 von Beginn an: gegen Eintracht Frankfurt (1:1), Union Berlin (3:0) und den VfB Stuttgart (2:1). Gerade in der Dreierkette - bei Ballbesitz - gefiel Josip Stanisic den sportlich Verantwortlichen. Das war Grund genug für Trainer Julian Nagelsmann, den Youngster als Vertretung für den Gelb-Rot-gesperrten Benjamin Pavard gegen Kylian Mbappé und Co. auf die Reise zu schicken. Und der kroatische Nationalspieler zahlte das in ihn gesteckte Vertrauen beim 2:0-Erfolg gegen Paris St. Germain zurück.

Ich freue mich total. Er ist ein junger Spieler aus unserer Akademie. Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Stanisic hielt dem Druck, der gewiss auf ihm lastete, beeindruckend stand. Nur einmal, in der zweiten Minute, musste er dem Franzosen hinterherlaufen. Ansonsten meldete er im Zusammenspiel mit Dayot Upamecano, die beiden doppelten extrem stark, den Ausnahmeangreifer von PSG ab. "Er war überragend", schwärmt Hasan Salihamidzic: "Ich freue mich total." Gerade auch deshalb, weil "er ein junger Spieler aus unserer Akademie ist", fügte der Sportvorstand hinzu.

Recht hat er. Es war eine sehr reife und unaufgeregte Leistung des 22-Jährigen. Ob im Spielaufbau, total abgezockt, oder in den Zweikämpfen, kompromisslos, oder im Stellungsspiel, immer auf der Höhe. Mit diesem Auftritt hat sich Stanisic zweifelsfrei für weitere Aufgaben empfohlen. Was zugleich bedeutet, dass Joao Cancelo, der erst zur 86. Minute eingewechselt wurde, vorerst wohl weiter das Nachsehen hat. Schon vor der Partie hatte Nagelsmann gesagt, dass Stanisic "die Nase vorne hat".

"Joao wird noch wichtig werden"

Nichtsdestotrotz wollen die Verantwortlichen die Winter-Leihgabe noch nicht abschreiben. "Joao", so sagt Salihamidzic, "hat zuletzt nicht ganz so trainiert und gespielt, wie er sich das selbst vorgestellt hat. Wir kommunizieren gut mit ihm. Er ist ein überragender Spieler, der noch wichtig werden wird." Weitere wichtige Partien wird es spätestens nach dem Einzug ins Viertelfinale ja sowieso geben. Und auch in der Liga ist der FC Bayern gefragt, konstant positive Ergebnisse einzufahren. Momentan aber dürfte Stanisic im Vergleich zum Portugiesen weiter den Vorzug erhalten. Das hat er sich mit seiner Leistung gegen PSG verdient.