Stamm formuliert das Ziel für Freiburgs Saisonausklang

Fünf Spiele stehen für den SC Freiburg II in der 3. Liga noch an, dann wird es nächste Saison für die Zweitvertretung der Breisgauer wohl in der Regionalliga weitergehen. Der scheidende Trainer Thomas Stamm will die Partien nicht abschenken.

Mit Freiburg II wohl auf Abschiedstour: Trainer Thomas Stamm. IMAGO/Eibner