Stamm: "Das reicht dann in dieser Liga nicht"

Es läuft nicht gut für den SC Freiburg II in dieser Saison. Trainer Thomas Stamm vermisst weiterhin die Stabilität.

Vizemeister Freiburg verharrt auf dem vorletzten Platz. Der Sport-Club konnte nicht an den ersten Saisonsieg vom vergangenen Wochenende - 2:0 bei Arminia Bielefeld - anknüpfen. Vielmehr kassierten die Freiburger im Heimspiel gegen Ingolstadt am Sonntag eine 1:4-Pleite. Es war bereits die vierte Niederlage in dieser Saison.

Als Knackpunkt machte SC-Coach Thomas Stamm eine Phase nach der Pause aus, in der die Schanzer ihre Treffer zwei, drei und vier in kurzer Abfolge erzielten (61. Mause, 64. Deichmann, 67. Kanuric). "In der Summe, wenn man diese sechs, sieben Minuten nimmt, ist die Niederlage dann verdient", sagte der Schweizer.

Dabei hatte es aus seiner Sicht ganz gut angefangen. "In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel", meinte Stamm. "Wir hatten viel Ballbesitz mit guten Durchbrüchen ins vordere Drittel, wenn auch nicht die ganz gefährlichen Szenen. Dem 0:1 ging ein unnötiger Ballverlust voraus. Deshalb war es sehr enttäuschend, zur Pause hinten zu liegen."

Abstände zu groß

Doch im zweiten Durchgang war es dann zu wenig. Stamm legte noch einmal den Finger in die Wunde und konkretisierte die Fehler in den angesprochenen sechs, sieben Minuten: "Wir haben von den Abständen her einfach nicht gut verteidigt. Das reicht dann in dieser Liga nicht, um Punkte mitzunehmen."

Der Plan ist klar: "Wir müssen über 90 Minuten stabiler werden, das bleibt die Aufgabe", erklärte der 40 Jahre alte Coach.

Sauter meldet sich zurück

Immerhin eine gute Nachricht gab es dann aber doch: Erstmals nach seiner Knieoperation zählte Niklas Sauter (20) wieder zum Kader. "Wer es bei uns in den Kader schafft, der ist immer auch eine Option für die erste Elf", sagte Stamm über eine baldige Rückkehr Sauters ins SC-Tor. Gegen Ingolstadt erledigt Sauters Stellvertreter Jaaso Jantunen (18, kicker-Note 3) seinen Job erneut ordentlich und war bei den Gegentoren machtlos.

Weiter geht es für die Freiburger am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts beim Tabellen-14. SV Waldhof Mannheim, der ebenfalls noch nicht an die Vorsaison anknüpfen konnte.