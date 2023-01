Staffel-Wechsel: Osawe geht von Germania Halberstadt zu Eintracht Trier

Bei der Suche nach einer Verstärkung für die offensive Außenbahn ist Eintracht Trier in der Regionalliga Nordost bei Germania Halberstadt fündig geworden. Ufumwen Osawe hat beim SVE bis Saisonende unterschrieben.

Ufumwen Osawe tauscht den Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost gegen den Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest ein. Der 24-jährige Flügelspieler verlässt nach gut einem halben Jahr Germania Halberstadt und schließt sich dem SV Eintracht Trier an. Bei den Moselstädtern hat Osawe einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet.

"Wir freuen uns, dass 'Ufu' sich für uns entschieden hat. Er bringt den Hunger und Willen mit, den wir in der aktuellen Situation benötigen. Unser Plan ist es, die Außenbahn durch seine Schnelligkeit flexibler zu machen", sagt Triers Trainer Josef Cinar. Osawe zeigt sich "sehr froh über die Übereinkunft mit solch einem Traditionsklub und ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, ihre Ziele zu erreichen".

Der Neuzugang wird demnach schon bald Einsätze in einer dritten Viertliga-Staffel sammeln, denn vor seiner Zeit in Halberstadt (11 Spiele/0 Tore) stand der bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf ausgebildete Angreifer schon in der Regionalliga West für den SC Wiedenbrück (37/2) und den Wuppertaler SV (12/0) auf dem Platz.