St. Pauli siegt mit "Gary-Lineker-Moment"

Wie schon in der Liga gegen Paderborn (2:2) und Karlsruhe (2:1) geriet der FC St. Pauli am Dienstag auch im DFB-Pokal gegen Schalke 04 in Rückstand, kam durch ein hochverdientes 2:1 nach Verlängerung aber dennoch eine Runde weiter. Für Jackson Irvine wäre der Abend dennoch beinahe in die Hose gegangen.

"Es ging alles gut, es gab kein Drama": Jackson Irvine. IMAGO/Lobeca