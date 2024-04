"St. Pauli hat uns im Spiel gehalten": HSV II setzt seine Derby-Serie fort

Nur eine von zwei Serien hatte am Ende des Stadtderbys zwischen dem FC St. Pauli II und dem Hamburger SV II Bestand. Während die Kiezkicker nach zehn Partien mal wieder als Verlierer vom Platz gingen, feierte der HSV den vierten Derbysieg in Folge.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Serie steht: Auch in seinem siebten Hamburger Derby als U-21-Trainer blieb Pit Reimers ungeschlagen. Das 2:0 an der Hagenbeckstraße war der fünfte Sieg im siebten Duell. "Aufgrund der zweiten Hälfte war er verdient. Aber diesmal fällt mein Fazit eher zweitgeteilt aus", kommentierte der 40-Jährige.

St. Paulis Chancenwucher rächt sich

Tatsächlich hätten die Gäste zur Pause führen müssen. Sie überließen dem HSV am Ostersonntag auf dem Hoppel-Rasen zunächst größtenteils den Ballbesitz, hatten aber ein Chancenplus von 4:1, wobei Muhammad Dahaba per Kopf am Innnenpfosten scheiterte (14.), Max Marie kläglich das leere Tor verfehlte (29.) und der insgesamt herausragende HSV-Keeper Hannes Hermann den Schuss von Mika Clausen aus dem Winkel fischte (44.).

"Den Gefallen, uns im Spiel zu halten, hat uns St.Pauli diesmal getan", sagte Reimers, der dann allerdings eine deutliche Leistungssteigerung erkannte. Dies lag hauptsächlich daran, dass sich die Aufgaben nach dem höchst umstrittenen Treffer von Tom Sanne änderten. St.Pauli war nun gefordert, spielerische Akzente zu setzen, was sie auch angesichts der Personalprobleme und des Kräfteverscheiß' nach dem 0:0 unter der Woche gegen Aufstiegsaspirant Phönix Lübeck überforderte. Zumal Luis Seifert nachlegte und früh per Kopf den Endstand herstellte.

"Wir haben nie aufgesteckt, aber am Ende hat uns die letzte Dynamik gefehlt", kommentierte Coach Elard Ostermann, der dennoch mit seinem Team zufrieden war. Schließlich konnte der Ex-Profi auf eine Serie von zehn Partien ohne Niederlage zurückblicken und muss sich nun sehr früh in der Saison keine Sorgen mehr Richtung Abstiegszone machen.

Während dessen Serie riss, freute sich Reimers über seinen vierten Derbysieg in Folge. Er erinnerte sich auch an seine Zeiten als U-17-Trainer, als er auch kein Derby verlor. Und wenn man dann noch seine vier Siege in Folge gegen Werder Bremen II hinzu zählen würde...

Voller Terminkalender

Sein Team schloss mit dem Erfolg punktemäßig zu dem Hamburger Lokalrivalen auf und hat nun angesichts von drei Englischen Wochen im Monat April alle Trümpfe in der Hand, um mit der neuformierten Mannschaft als Abstiegskandidat getartet sogar noch im oberen Drittel zu landen. Seinen wieder einmal herausragenden Stürmer nahm Reimers in der Nachspielzeit mit viel Applaus vom Platz. Trotz seines 15. Saisontors hat Tom Sanne bei den Profis allerdings weiterhin keine Einsatzchance, selbst wenn dort - wie in Fürth Torjäger Robert Glatzel ausfällt...