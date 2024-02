Draisaitls Oilers: Disziplinlosigkeit kostet Sieg

Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg und nun beim 3:6 bei den St. Louis Blues wieder ein Misserfolg: Die Edmonton Oilers von Superstar Leon Draisaitl suchen seit dem Allstar-Break ihre Form.

Nach 20 Minuten sah es in St. Louis noch gut aus für Edmonton: Das 0:1 durch Robert Thomas (11.) drehten Draisaitl mit seinem 26. Saisontor im Powerplay (14.) und Ryan Nugent-Hopkins (20.) in eine Führung. Ein katastrophales Mitteldrittel mit 0:4-Toren nahm den Oilers jedoch die Chance auf einen Auswärtssieg.

Jake Neighbours (22.), Torey Krug (29.), Jordan Kyrou (36.) und Pavel Buchnevich (40.) sorgten für klare Verhältnisse. Die letzten beiden dieser Treffer kassierten die Oilers in Unterzahl. Aus dieser Stärke während der 16:0-Siegesserie im Dezember und Januar ist aktuell eine Schwäche geworden, allerdings lag es dieses Mal eher an der generellen Disziplinlosigkeit des Teams, das sieben Strafzeiten in Serie kassierte und selbst nach dem ersten Drittel gar nicht mehr ins Powerplay durfte. Corey Perry mit seinem ersten Tor als Oiler brachte Edmonton noch einmal heran (52.), doch Brandon Saad mit einem "Empty-Net-Goal" sorgte für den Schlusspunkt (58.).

Schon am Samstagabend wartet auf die Oilers die nächste schwere Hürde, auswärts bei den Dallas Stars. Ihr Playoff-Platz ist aktuell nicht in Gefahr. Um dort jedoch erfolgreich sein zu können, bedarf es im Frühjahr einer besseren Form, mehr Disziplin und der ein oder anderen Verstärkung bis zur Trade-Deadline am 8. März.

Sturm mit fünftem Assist

Auch die übrigen Deutschen kassierten in der Nacht auf Freitag weitgehend Niederlagen: Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings mit 1:4 in Vancouver, Tim Stützle mit den Ottawa Senators 1:5 bei den Anaheim Ducks, und die Buffalo Sabres von J.J. Peterka unterlagen mit 0:4 bei den Florida Panthers.

Auch für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks gab es beim 1:4 in Pittsburgh nichts zu holen. Während Torwart Philipp Grubauer beim 4:1-Sieg seiner Seattle Kraken in Boston nicht zum Einsatz kam, feierte ausgerechnet Nico Sturm mit den schwachen San José Sharks ein Erfolgserlebnis. Mit seinem fünften Assist in dieser Saison trug der Vize-Weltmeister seinen Teil zum 6:3-Auswärtssieg in Calgary bei.